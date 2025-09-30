< sekcia Šport
Simeone dostal jednozápasový dištanc za nešportové správanie
Argentínsky kouč sa po víťaznom góle Virgila van Dijka v nadstavenom čase dostal do konfliktu s domácimi fanúšikmi na Anfielde.
Autor TASR
Nyon 30. septembra (TASR) - Tréner Diego Simeone dostal od disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) jednozápasový dištanc v rámci Ligy majstrov. Dôvodom je červená karta v stretnutí jeho Atletica Madrid na pôde Liverpoolu (2:3) zo 17. septembra. Kormidelník tak bude chýbať na lavičke svojho tímu v utorkovom dueli proti Eintrachtu Frankfurt.
Argentínsky kouč sa po víťaznom góle Virgila van Dijka v nadstavenom čase dostal do konfliktu s domácimi fanúšikmi na Anfielde. UEFA v utorok podľa agentúry DPA informovala, že jej Kontrolný, etický a disciplinárny orgán (CEDB) potrestal Simeoneho za nešportové správanie. Liverpool dostal za hádzanie predmetov svojimi fanúšikmi pokutu vo výške 4000 libier.
Do madridského tímu prišiel v lete slovenský obranca Dávid Hancko, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča klubu za august. V novom pôsobisku nastúpil na sedem z ôsmich zápasov, no práve v dueli na pôde anglického majstra chýbal. K absencii prišlo po jeho zranení v ligovom súboji proti Villarrealu (2:0).
