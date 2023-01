Simeone neplánuje odísť z Atletica: V klube som veľmi spokojný

Berlín 27. januára (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Diego Simeone poprel špekulácie o jeho možnom odchode z Atletica Madrid. V klube plánuje zotrvať aj po vypadnutí zo španielskeho Kráľovského pohára.



"Los Colchoneros" podľahli vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase Copa del Rey mestskému rivalovi Realu 1:3 po predĺžení, čím stratili reálnu šancu na zisk aspoň jednej trofeje v prebiehajúcej sezóne. Simeonovi zverenci nedokázali na jeseň postúpiť do vyraďovacej časti Ligy majstrov. V skupine skončili na poslednom štvrtom mieste, takže im unikol aj postup do play off Európskej ligy. V domácej La Lige zaostávajú po 18 kolách za vedúcou Barcelonu už o 13 bodov a to majú ešte Katalánci zápas k dobru. Päťdesiatdvaročný kouč však zdôraznil, že z vlastnej vôle neplánuje z klubu odísť.



"V Madride som veľmi spokojný a vždy to tak bolo. Tímu odovzdávam všetko, čo viem. To sa počas môjho pôsobenia v klube nikdy nezmení. Môj odchod niekedy určite príde, avšak teraz to ešte nebude," citovala Simeoneho agentúra DPA.