Simeone oslavoval prvý triumf na Camp Nou: Prinútia nás trpieť
„Los Colchoneros“ zdolali Barcelonu v úvodnom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov 2:0 a Kataláncom ukončili 16-zápasovú sériu domácich triumfov od návratu na zrekonštruovaný štadión.
Barcelona 9. apríla (TASR) - Argentínskemu futbalovému trénerovi Diegovi Simeonemu sa prvýkrát za 15 rokov na lavičke Atletica Madrid podarilo zaznamenať víťazstvo na Camp Nou. „Los Colchoneros“ zdolali Barcelonu v úvodnom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov 2:0 a Kataláncom ukončili 16-zápasovú sériu domácich triumfov od návratu na zrekonštruovaný štadión v novembri minulého roka.
D. Simeone, ktorý prišiel do Atletica v decembri 2011, sa pred stredajším súbojom predstavil na ikonickom barcelonskom štadióne 18-krát vo všetkých súťažiach a ani raz nevyhral. Premiérové víťazstvo napokon prišlo v kľúčovom momente sezóny, keď jeho zverenci vzdali boj o majstrovský titul v La Lige, ale čaká ich finálový súboj Španielskeho pohára proti Realu Sociedad a teraz majú nakročené aj do semifinále najprestížnejšej klubovej súťaže sveta. „Nemyslím si, že moje Atletico niekedy vyhralo na Camp Nou. Je to veľmi ťažké. Spolu s Parížom a Bayernom sú Barcelončania pravdepodobne najlepší tím v Európe. Vždy, keď sem prídete, je to náročné. Je to dobrý výsledok, ale proti súperovi, ktorý nás v utorok určite prinúti trpieť,“ uviedol argentínsky kouč po zápase.
Kľúčový moment stretnutia sa udial krátko pred polčasovou prestávkou, keď domáci Pau Cubarsi fauloval do čistej šance nabiehajúceho Giuliana Simeoneho. Hlavný arbiter István Kovács mu najskôr udelil žltú kartu, ale po prezretí situácie na videu ju zmenil na červenú. Z následného priameho kopu otvoril skóre Julian Alvarez. Barcelončania mali napriek oslabeniu po zmene strán silnú pasáž, ale o triumfe Atletica rozhodol z prvej strely hostí v druhom polčase striedajúci Alexander Sörloth. „Vďaka dobrej tímovej práci sme dokázali využiť kľúčové momenty zápasu. Druhý gól nám dodal viac sebavedomia a je škoda, že sme nedokázali ešte viac zvýšiť náš náskok. Mohol by som vám porozprávať tisíc príbehov o zápasoch, v ktorých sme mali 30 striel a neskórovali. Futbal je úžasný, pretože rozvážne zakončenie je kľúčové. Dnes sme boli mimoriadne rozvážny. Iné večery sme neboli,“ povedal D. Simeone pre uefa.com.
Skvelú formu potvrdil jeho krajan Alvarez, ktorý je s deviatimi gólmi na čele strelcov klubu v jednej sezóne LM. V milionárskej súťaži sa mu mimoriadne darí, v uplynulých 18 dueloch zaznamenal 15 presných zásahov a v stredu sa stal Hráčom zápasu. „Julianovi sa veľmi darí. Dáva nám niečo navyše a dúfajme, že nás dovedie do finále,“ poznamenal na adresu svojho spoluhráča útočník Antoine Griezmann. „Či už má Barcelona o jedného hráča menej alebo viac, hrajú rovnako. Museli sme sa prispôsobiť tomu, čo si hra vyžadovala. To z nás robí lepší tím. Julian strelil fantastický gól. Je to mimoriadny hráč pre Atletico. Som z neho nadšený, pretože viem, ako tvrdo pracuje a aký je skromný. Je pre nás nesmierne dôležitý,“ dodal G. Simeone.
Barcelona bola najmä vďaka skvelým výkonom Marcusa Rashforda a Laminea Yamala strelecky aktívnejšia, ale napokon sa jej len druhý raz v uplynulých 31 zápasoch LM nepodarilo skórovať. Tréner tímu Hansi Flick sa snažil pred odvetou vyznievať optimisticky. „Myslím si, že v prvom aj druhom polčase sme hrali dobre, aj keď sme mali o jedného hráča menej. Dali sme do toho všetko, ale dnes sme nemali šťastie. Ešte však nie je koniec. Budeme sa snažiť, budeme bojovať. Semifinále sa teraz môže zdať vzdialené, ale pokúsime sa tam byť,“ vyjadril sa nemecký kormidelník. „Tento tím je schopný sa z toho spamätať. Som o tom presvedčený, dokázali sme to už mnohokrát. Na ich ihrisku je to ťažké, ale ak to niekto dokáže, sme to my. Snažili sme sa, no nie je tímu čo vyčítať. Myslím si, že niektorí naši hráči boli unavenejší. Musíme si zachovať pozitívne myslenie a veriť si,“ dodal obranca Ronald Araujo, ktorý prišiel na trávnik štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času.
Jednou z najdiskutovanejších tém po stretnutí bola situácia z 54. minúty pri rozohrávke Atletica. Brankár Juan Musso poslal loptu Marcovi Pubillovi, no ten ju chytil do ruky a rozohral znova. Lopta podľa Kovácsa nebola v hre, a tak tento moment nepreskúmaval. K podobným situáciám došlo v LM dvakrát – v stretnutí Arsenalu a Bayernu Mníchov vo štvrťfinále sezóny 2023/2024 a Clubu Bruggy s Aston Villou vo 4. kole ligovej fázy vlaňajšieho ročníka. V prvom prípade rozhodca penaltu neodpískal, v druhom áno. Podľa Flicka mali videorozhodcovia požiadať Kovácsa, aby incident prezrel. „Z môjho pohľadu je to jasné, že majú zavolať a povedať, poďte sa na to pozrieť, rovnako ako predtým. Nerozumiem tomu. S rozhodcom som nehovoril a myslím si, že to tak bolo lepšie. Musíme to akceptovať a sústrediť sa na utorkový zápas na pôde Atletica,“ konštatoval Flick. Podľa Arauja to mala byť „absurdná, ale jasná penalta“.
Odveta na Metropolitane je na programe v utorok o 21.00 h. Otázny bude štart slovenského reprezentanta Dávida Hancka, ktorý musel v 32. minúte striedať pre zranenie. Po výskoku zle došliapol, v bolestiach zostal ležať na trávniku a nejaký čas ho ošetrovali. Po stretnutí chodil 28-ročný obranca o barlách, pričom prvé správy hovorili o zranení členka.
