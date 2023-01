Simeone priblížil Neapol k titulu, Spalletti: Pomohli nám striedania

Rím 30. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom urobili ďalší dôležitý krok na ceste za titulom talianskeho majstra. V nedeľnom šlágri Serie A zdolali AS Rím 2:1 a na čele tabuľky majú pred druhým Interom Miláno už 13-bodový náskok. Hrdinom Neapola bol striedajúci Giovanni Simeone, ktorý v 86. minúte rozhodol o cennom triumfe.



"Pomohlo nám päť striedaní. Ak chcete vyhrávať veľké zápasy, musia byť v klube odhodlaní všetci, od skladníka až po posledného muža na lavičke. Dôležité bolo, že aj náhradníci boli od začiatku správne mentálne nastavení, ako keby boli od úvodných minút na ihrisku. Potvrdilo sa, že máme silnú lavičku," uviedol pre akreditovanaé médiá tréner Neapola Luciano Spalletti.



Domáci sa v 17. minúte ujali vedenia zásluhou Nigérijčana Victora Osimhena, pre ktorého to bol už 14. gól v tejto sezóne. Štvrťhodinu pred koncom vyrovnal Stephan El Shaarawy. "Victor nedostával toľko lôpt do voľných priestorov ako v predchádzajúcich zápasoch, no napriek tomu sa mu podarilo streliť krásny gól. Je to mimoriadne kvalitný futbalista, silný fyzicky, ťažko sa bráni. Pravá osobnosť," pochvaľoval si kouč SSC.



Po skončení duelu zablahoželal trénerovi AS Josemu Mourinhovi k jeho minulotýždňovým 60. narodeninám a venoval mu aj darček. "Jose dostal odo mňa gašparka rovnako ako predtým všetci tréneri tímov, proti ktorým sme v tejto sezóne nastúpili v Lige majstrov," prezradil Spalletti.



Mourinho bol napriek prehre spokojný s výkonom svojich zverencov. "Už po mojom príchode do klubu som zdôraznil, že chcem mať v mužstve futbalistov, ktorí chcú hrať v Ríme a bojovať za farby AS. Od začiatku duelu sme hrali dobre, účinne uplatňovali vysoké napádanie a nezlomil nás ani vedúci gól Neapola. Škoda, že sa nám nepodarilo udržať remízu, no na hráčov som hrdý, v porovnaní s minulou sezónou spravili výrazný progres."



Opäť sa nedarilo milánskemu AC. Úradujúci majster prehral na San Sire so Sassuolom 2:5, keď doplatil na chyby v defenzíve i dva neuznané góly. "Musíme sa čím skôr vymaniť z krízy. Šance na obhajobu titulu sú už zrejme stratené, no musíme zabojovať o to, aby sme sa aj v ďalšej sezóne predstavili v Lige majstrov. Teraz nás čaká derby proti Interu, ktoré veľa napovie," zdôraznil tréner AC Stefano Pioli. "Rossoneri" sú v tabuľke až na piatom mieste s 15-bodovým mankom na Neapol.