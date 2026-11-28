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Šimko, Bednár a Hybský skórovali v USHL,brankár Novotný prvou hviezdou
Do streleckej listiny sa zapísali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí hrali proti sebe.
Autor TASR
New York 28. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Šimko skóroval pri víťazstve Muskegonu nad Madisonom 6:4 v juniorskej zámorskej USHL v noci na sobotu. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Do streleckej listiny sa zapísali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí hrali proti sebe. Dominik Bednár sa podieľal presným zásahom na triumfe Sioux City 6:4 nad Lincolnom, za ktorý dal gól Samuel Hybský. Brankár Adam Novotný 30 zákrokmi pomohol tímu Green Bay zdolať USA 4:1 a vyslúžil si honor prvej hviezdy zápasu.
Do streleckej listiny sa zapísali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí hrali proti sebe. Dominik Bednár sa podieľal presným zásahom na triumfe Sioux City 6:4 nad Lincolnom, za ktorý dal gól Samuel Hybský. Brankár Adam Novotný 30 zákrokmi pomohol tímu Green Bay zdolať USA 4:1 a vyslúžil si honor prvej hviezdy zápasu.