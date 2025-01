Šimko vyvodí dôsledky za neoprávnený štart Urbánka

Banská Bystrica 20. januára (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice potvrdzujú, že v Tipos extralige dokážu víťaziť aj v oklieštenej zostave. Už viac kôl sa boria s kádrom, z ktorého vypadávajú zranení a chorí hráči. Napriek tomu vyhrali v nedeľu štvrtý zápas z uplynulých piatich, keď na domácom ľade zdolali Poprad 2:1 po predĺžení.



Veľkú zásluhu má na tom aj brankár Rabčan, ktorý inkasoval až dve a pol minúty pred koncom riadneho hracieho času. Dobre zapadli do hry aj hokejisti z prvoligovej Detvy, ktorých si Banská Bystrica zapožičala. „Hráči z Detvy mali celkom slušné striedania a sme radi, že spolupráca s Detvou funguje. Keď budeme mať k dispozícii viac hráčov, tak Detve radi pomôžeme, ale zatiaľ to je jednostranná pomoc, za čo sme vďační. Boríme sa s tým celú sezónu, každé mužstvo má podobné problémy a samozrejme, riešime to. Niečo je prerokované, niečo je načrtnuté z hľadiska posíl a uvidíme, ako sa všetko vyrieši. Niektorí hráči by sa nám už mali vrátiť budúci týždeň, sú tam choroby, zranenia,“ ozrejmil situáciu tréner Banskobystričanov Vladimír Országh.



Proti Popradu zariadil víťazný gól v predĺžení skvelou finálnou nahrávkou Chicoinemu Roman Faith. Oslávil tak zároveň predĺženie zmluvy s Banskou Bystricou aj na nasledujúcu sezónu. "Bol to Ťažký zápas. Chýba nám veľa hráčov, ale mám veľkú radosť z celého mužstva, že sa každý k tomu postavil správne a urvali sme dva body. Chceli sme tri, ale v takej vyrovnanej lige sme dnes radi aj za dva. Pri tom góle sme si to „Chicom“ pekne vymenili, a ten to trafil. Ja by som chcel v každom zápase viac, no som rád, že sme vyhrali 2:1, rozhodli v predĺžení, keď som bol na ľade. Sme radi, že z Detvy prišli chlapci a hrali naozaj dobre.“



Popradčanom sa nedarí. Prehrali piaty duel za sebou a sú na deviatej priečke. Pod Urpínom sa dokázal presadiť z bekhendovej dorážky iba Markus Suchý. Aj on videl príčiny prehry v nepremieňaní šancí: „Bol to vyrovnaný hokej, rozhodli malé veci. Boli sme nedôslední v zakončení. Trápime sa v tomto ukazovateli už viac zápasov. Momentálne nás toto stojí body. Škoda, že kontaktný gól neprišiel skôr, mohol to byť iný zápas. Treba sa z toho poučiť. Musíme sa viac tlačiť do bránky, byť dôraznejší. Herne je to už lepšie, len musíme nejaké veci ešte doladiť.“



Na začiatku duelu sa riešila kuriózna situácia. Za Poprad po návrate z hosťovania v N. Zámkoch nastúpil v pozícii centra tretieho útoku Jakub Urbánek, ale na súpiske nefiguroval, čo si v boxe časomeračov všimla Iva Hanousková a upozornila na tento fakt rozhodcov. Tí v štvrtej minúte vykázali Urbánka za neoprávnený štart do šatne. Na tento moment po zápase reagoval popradský kouč Ján Šimko: „Budeme sa tým zaoberať. Ja som hlavný tréner, zodpovedný som za celý staff, takže beriem to na seba. V utorok si sadneme všetci. Mne pribudli určité povinnosti, ale potrebujem sa sústrediť na hokej a veci, ktoré mám na starosti. Hráčov, ktorých mám mať v zostave, tak jednoducho v nej budú. Či sa to niekomu páči alebo nie. Vyvodíme z toho dôsledky. Zápis, ktorý sa odovzdáva sa potvrdzuje esemeskami. Tie prídu kolegom a tí majú zápis skontrolovať. Následne aj potvrdiť. Moja dôvera tam bola, že sa tak stalo. Napokon sa však potvrdil zápis, v ktorom Urbánek nebol. Pre mňa to bola v štvrtej minúte zo strany rozhodcov neuveriteľná informácia, že Urbánek v zápise nie je. Opätovne som požiadal o kontrolu a znovu prišiel rozhodca, že jednoducho tam nie je a nemôže pokračovať.“