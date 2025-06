Šimko zamieril z Michaloviec do Skalice, podpísal dvojročnú zmluvu

Skalica 21. júna (TASR) - Slovenský futbalový obranca Lukáš Šimko ukončil svoj angažmán v MFK Zemplín Michalovce a zamieril do MFK Skalica. V novom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Šimko prišiel do Michaloviec v lete 2023 z materského Prešova. Počas dvoch sezón odohral v ich drese ligových 49 zápasov, v ktorých sa prezentoval jedným gólom. V Michalovciach mal zmluvu s platnosťou do konca kalendárneho roka 2025, no napokon mu klub umožnil hľadať si nové pôsobisko. „Oslovil ma tréner David Oulehla. Potešil ma jeho záujem a následne som komunikoval s generálnym manažérom klubu Lukášom Vargom. Rýchlo sme sa dohodli. Skalica je sympatický klub so skúsenými hráčmi, takže sa od nich určite niečo naučím,“ poznamenal 25-ročný obranca.