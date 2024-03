Simmonds ukončil svoju profesionálnu športovú kariéru v NHL

Philadelphia 18. marca (TASR) - Kanadský hokejista Wayne Simmonds ukončil svoju profesionálnu športovú kariéru. Simmonds odohral v NHL pätnásť rokov, počas sezóny 2016/17 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča Zápasu hviezd.



Tridsaťpäťročný útočník strávil väčšinu kariéry v zámorskej NHL v klube Philadelphia Flyers. Klub si ho uctí 13. apríla počas zápasu s New Jersey Devils. "Je ťažké opísať v týchto chvíľach moje emócie. Musím však povedať, že život vo Philadelphii a hranie za Flyers sú najkrajšou etapou v mojej kariére," povedal Simmonds podľa agentúry AP.



Kanadský útočník počas svojej kariéry v NHL obliekal aj dresy Los Angeles Kings, Nashvillu Predators, New Jersey Devils, Buffala Sabres a Toronta Maple Leafs. V základnej časti odohral 1037 zápasov, v ktorých nazbieral 526 bodov (263+263). V 53 dueloch play off zaznamenal 22 bodov (8+14).