Simmons absolvoval operáciu chrbta, s rehabilitáciou začne o 3 týždne

New York 5. mája (TASR) - Austrálsky basketbalista Ben Simmons absolvoval vo štvrtok v Los Angeles úspešnú mikrodiscektómiu. Dvadsaťpäťročného hráča trápila vyskočená platnička a s rehabilitáciou bude môcť začať o tri týždne. Informácie potvrdil jeho klub NBA Brooklyn Nets.



Dvadsaťpäťročný rozohrávač vynechal celú prebiehajúcu sezónu zámorskej profiligy. Do Brooklynu prišiel vo februári z Philadelphie, kde sa na jeho hlavu strhla kritika po vypadnutí v play off, v rámci výmeny za Jamesa Hardena. Za Nets však pre zdravotné problémy nenastúpil ani raz, pričom zverenci Steveho Nasha vypadli už v 1. kole play off s Bostonom hladko 0:4 na zápasy. Tím dúfa, že bude fit pred štartom jesenného tréningového kempu.



Pre Simmonsa to bol už druhý ročník, ktorý kompletne vynechal. Prvýkrát mu zabránilo v sezóne 2016/17 v štarte zranenie nohy, 76ers si ho pritom vtedy vybrali ako jednotku draftu. Nováčika sezóny 2017/18 navyše trápia aj psychické problémy. "Hovoril, že jeho terajšie problémy majú aj mentálnu stránku. Nie som tu však na to, aby som hovoril o detailoch. Ako klub sa ho snažíme podporovať, aby sa dal dokopy a vrátil na palubovku," uviedol pre AP Nash na adresu hráča, ktorý má s Brooklynom platný kontrakt v hodnote 108 miliónov eur do roku 2025.