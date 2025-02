Simmons sa dohodol s Brooklynom na vykúpení zo zmluvy

New York 8. februára (TASR) - Austrálsky basketbalista Ben Simmons sa dohodol na vykúpení zo zmluvy s tímom NBA Brooklyn Nets. Najvyššie draftovaný hráč roku 2016 bol najlepšie platený hráč družstva, no v prebiehajúcej sezóne mal v tíme už iba vedľajšiu úlohu a mal priemer 6 bodov a 7 asistencií na zápas. Brooklyn je v ére prestavby, dáva priestor mladým hráčom a vo Východnej konferencii mu patrí 12. priečka.



Simmonsovi dobiehal maximálny kontrakt, ktorý mu ponúkla ešte Philadelphia, zarábal 40,3 miliónov dolárov ročne. V roku 2021 sa na neho strhla kritika za jeho výkony v play off a odvtedy jeho kariéra nabrala strmhlavý pád. Požiadal o výmenu, ktorú sa pol roka nepodarilo zrealizovať a keď sa dočkal presunu do Brooklynu, tak novému tímu nedokázal byť k dispozícii. Pre problémy s chrbtom odohral v minulom ročníku iba 15 zápasov, v tejto sezóne nastúpil na 33 z 51. Vo veku iba 28 rokov mu hrozí koniec kariéry, podľa ESPN mu však šancu ešte ako voľnému hráčovi môžu dať Los Angeles Clippers, alebo Cleveland.