Simmonsa čaká operácia chrbta

New York 5. mája (TASR) - Austrálskeho basketbalistu Bena Simmonsa z tímu NBA Brooklyn Nets čaká operácia. Mala by mu pomôcť prekonať dlhodobé problémy s chrbtom.



Dvadsaťpäťročný rozohrávač vynechal celú prebiehajúcu sezónu zámorskej súťaže. Po neúspechu Philadelphie v minuloročnej play off sa na jeho hlavu strhla kritika a požiadal o výmenu. Jeho hviezdny status poklesol a pre jeho lukratívny kontrakt sa ho tímu 76ers dlho nedarilo vymeniť. Až vo februári sa stal súčasťou trejdu za Jamesa Hardena do Brooklynu.



Za Nets však pre zdravotné problémy nenastúpil ani raz a jeden z kandidátov na titul vypadol už v 1. kole play off s Bostonom hladko 0:4 na zápasy. Informovala AFP.