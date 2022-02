Šimoňáková si vylepšila výsledky z tréningov: Som spokojná

Peking 8. februára (TASR) - Napriek 25. miestu, ktoré vystavilo Kataríne Šimoňákovej stopku pred štvrtou jazdou, bola slovenská sánkarka so svojim vystúpením spokojná. Z pretekov jednotlivkýň na ZOH v Pekingu si odnáša dobrý pocit, ktorý by chcela zužitkovať v tímovej súťaži.



Šimoňáková bola po pretekoch spokojná a jej radosť bola vyjadrená veľkým úsmevom. "Cítim sa veľmi dobre, som šťastná a spokojná. Mala som na tréningu veľa problémov, preto som nevedela, čo mám čakať od pretekov. Myslím, že som to dala dobre, aj keď včera mi prvá jazda úplne nevyšla. Chyba v nej ma zrejme pripravila o štvrtú jazdu, do ktorej išlo najlepších dvadsať báb. Ale som spokojná, keďže tréningy neboli dobré," uviedla po súťaži.



Mladej sánkarke, ktorá na otváracom ceremoniáli niesla slovenskú vlajku spolu s hokejistom Marekom Hrivíkom, dala olympijská súťaž viacero poznatkov: "Odnášam si veľa skúseností a pocit, že dokážem jazdiť možno nie s najlepšími, ale nestratím sa. Konkurencia je veľká, navyše my sa na ňu s materiálnym vybavením vôbec nechytáme. Ale jazdiť viem a to ma teší."



Slovenskí sánkari poznali tobogan v Jen-čchingu už pred olympiádou, vlani v novembri na ňom išli preteky Svetového pohára. "Na pohľad je to veľmi pekná dráha, ale má zákerné a ťažké pasáže, ktoré robili problémy aj favoritom. Ale oproti novembru bola celá trať oveľa lepšie pripravená. Prvé dve zákruty boli jednoduchšie ako na ´sveťáku´," uviedla Šimoňáková.



Spolu s Jozefom Ninisom a dvojicou Tomáš Vaverčák-Matej Zmij sa ešte mladá sánkarka predstaví v tímovej štafetovej súťaži, výsledok z pretekov jednotlivkýň ju nabudil: "Zatiaľ sme sa o tom s chalanmi nerozprávali, každý sa chcel sústrediť na svoj výkon. Je to bonus a veríme, že podáme dobrý výkon. Ja sa na to veľmi teším. S tým, čo som predviedla, pôjdem do pretekov pokojnejšie a nebudem mať taký stres z toho, že sklamem tím."