Šimoňákovú premohli emócie, Zmij krútil hlavou

Peking 10. februára (TASR) - Nevydarený bol záver slovenských sánkarov na ZOH 2022 v Pekingu v súťaži miešaných štafiet. Tím v zložení Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis a dvojica Tomáš Vaverčák, Matej Zmij súťaž nedokončil po páde Vaverčáka so Zmijom, čo najťažšie niesla slovenská sánkarka.



Slováci sa v konkurencii 14 tímov postavili na štart s číslom sedem a po jazde Ninisa priebežne viedli, ale finišujúcim Vaverčákovi so Zmijom nevyšiel už štart a napokon sa po chybe v záverečnej pasáži v ľadovom koryte prevrátili a do cieľa tesne neprišli. "Ja som dal do toho maximum. Prišiel som do cieľa s náskokom dvoch desatín, ale chalanom sa žiaľ nepodarilo prísť do cieľa. Je to obrovská škoda," povedal Ninis.



Šimoňákovej sa k pretekom vyjadrovalo ťažko. Napokon zo seba vysúkala aspoň jednu vetu, potom ju opäť premohli emócie. "Mali sme veľkú šancu na dobré umiestnenie. Myslím si, že som podala veľmi dobrý výkon a aj Jožko. Mrzí nás, že to takto dopadlo."



Obaja z dvojice sa kolegom ospravedlnili ihneď po pretekoch, Zmij len neveriacky krútil hlavou: "Neviem, čo k tomu povedať. Nemali sme tam predtým problém, ale prišla hlúpa chyba a pokazili sme preteky celému tímu. Ospravedlňujeme sa aj ľuďom. Žiaľ, padlo to na nás."