Simonis podľa nemeckých médií skončil na lavičke Wolfsburgu
Autor TASR
Wolfsburg 9. novembra (TASR) - Holandský tréner Paul Simonis podľa nemeckých médií skončil na lavičke futbalového klubu VFL Wolfsburg. V drese účastníka Bundesligy pôsobí aj slovenský obranca Denis Vavro, klub zatiaľ informáciu nepotvrdil.
Wolfsburg v piatok proti Werderu Brémy prišiel v závere o vedenie 1:0 a pripísal si šiestu prehru v sezóne. Po desiatich zápasoch má VFL na konte osem bodov. Technický riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz po piatkovom zápase síce nechcel robiť unáhlené závery, no podľa tamojších médií sa rozhodol s Holanďanom ukončiť spoluprácu.
Angažovanie bývalého trénera Go Ahead Eagles bolo pre mnohých prekvapujúcim rozhodnutím. Simonis v uplynulej sezóne získal s klubom z Deventeru Holandský pohár. Vavro sa počas uplynulého víkendu vrátil po zranení medzi náhradníkov, na lavičke bol aj v piatok. Jeho novým trénerom by sa podľa agentúry DPA mohol stať bývalý tréner Hamburgu či Hullu City Tim Walter alebo Urs Fischer, ktorý naposledy viedol Union Berlín.
