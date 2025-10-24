< sekcia Šport
Simonová sa na súde priznala ku krádežiam a podvodu
Prokuratúra žiadala pre 29-ročnú Francúzku dvojmesačný podmienečný trest a pokutu vo výške 20-tisíc eur.
Autor TASR
Albertville 24. októbra (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa na súde vo francúzskom Albertville priznala ku krádežiam a podvodu v súvislosti so zneužitím kreditnej karty svojej reprezentačnej kolegyne. Dostala trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody a musí zaplatiť 15-tisíc eur.
Desaťnásobná majsterka sveta v roku 2022 použila kreditné karty svojej reprezentačnej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy. Pôvodne popierala vinu a tvrdila, že sama sa stala obeťou krádeže identity. V piatok však na súde vyhlásila: „Priznávam sa k uvedeným činom, ale nepamätám si, že som ich spáchala.“ Špičková biatlonistka podľa DPA uviedla, že má v súvislosti so svojim konaním „výpadky pamäte“ a neviedol ju k tomu žiadny finančný motív. Prokuratúra pôvodne žiadala pre 29-ročnú Francúzku dvojmesačný podmienečný trest a pokutu vo výške 20-tisíc eur.
Simonová sa na súde ospravedlnila obetiam. Francúzska lyžiarska federácia (FFS) od nej dostane symbolické euro ako odškodnenie. Skúsená biatlonistka by mala patriť medzi favoritky na februárových zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo, FFS však voči nej môže po verdikte súdu vyvodiť dôsledky.
