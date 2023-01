Simonová triumfovala v hromadných pretekoch, Bátovská Fialková 26.

5. kolo SP v Ruhpoldingu:



preteky s hromadným štartom na 12,5 km:



1. Julia Simonová (Fr.) 32:52,0 min (3), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +2,6 (1), 3. Anais Chevalierová-Bouchetová +6,7 (1), 4. Linn Perssonová (Švéd.) +30,7 (2), 5. Vanessa Voigtová (Nem.) +41,5 (2), 6. Hanna Öbergová (Švéd.) +42,4 (3), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +44,6 (2), 8. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:08,3 (2), 9. Emma Lunderová (Kan.) +1:09,3 (2), 10. Chloe Chevalierová (Fr.) 1:10,1 (2), ... 26. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +3:00,6 (6)







poradie SP (po 12 z 21 pretekov):



1. Simonová 756, 2. Elvira Öbergová (Švéd.) 615, 3. Vittozziová 538, 4. Dorothea Wiererová (Tal.) 477, 5. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) 474, 6. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) 458, ... 15. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 288







poradie v pretekoch s hromadným štartom (2 zo 4):



1. Simonová 165, 2. Hauserová 126, 3. Chevalierová-Bouchetová 120, 4. Vittozziová 91, 5. Perssonová 74, 6. Sophie Chauveauová (Fr.) 74, ... 29. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 18

Ruhpolding 15. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v nedeľných pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Na 12,5 km trati so štyrmi streleckými položkami zvíťazila s náskokom 2,6 sekundy pred Taliankou Lisou Vittozziovou a pódium doplnila ďalšia Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová (+6,7). Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila po nevydarenej streľbe 26. miesto.Simonová zaznamenala tretie víťazstvo v tejto sezóne a celkovo siedme vo SP. Dosiahla najrýchlejší bežecký čas a napriek trom chybám na strelnici uspela pred Vittozziovou. Zvýšila tak náskok na čele pred Švédkou Elvirou Öbergovou, ktorá sa nepostavila na štart pretekov pre chorobu.Bátovská Fialková urobila na prvej ležke jednu chybu a patrila jej priebežná 12. priečka. Na druhej pridala ďalšie tri nepresné výstrely a klesla až na 27. miesto so stratou 1:40,7 minúty na líderku Vittozziovú. V stoji pridala ešte dve chyby a do cieľa prišla na 26. pozícii s odstupom 3:00,6 minúty na Simonovú.