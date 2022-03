Simonová triumfovala v piatkovom šprinte, P. Fialková 22.

Šprint na 7,5 km:



1. Julia Simonová (Fr.) 20:45,8 s (1), 2. Vanessa Voigtová (Nem.) +11,0 (0), 3. Karoline Offigstadová Knottenová (Nór.) +12,8 (0), 4. Denise Herrmannová (Nem.) +16,1 (1), 5. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) +21,9 (1), 6. Hanna Öbergová (Švéd.) +23,0 (1), 7. Anas Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +24,6 (1), 8. Elvira Öbergová (Švéd.) +33,5 (2), 9. Lisa-Theresa Hauserová (Rak.) +34,2 (1), 10. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +35,5 (2), ... 22. Paulína FIALKOVÁ +1:21,9 (3), 74. Zuzana REMEŇOVÁ +3:05,5 (2), 78. Ivona FIALKOVÁ (všetky SR) +3:32,9 (6)



celkové poradie SP (18 z 22):



1. Olsbuová Röiselandová 759 b, 2. E. Öbergová 665, 3. Dzinara Alimbekavová (Biel.) 589, 4. H. Öbergová 586, 5. Hauserová 552, 6. Dorothea Wiererová (Tal.) 528, ... 35. P. FIALKOVÁ 175, 57. I. FIALKOVÁ 55



poradie SP v šprinte (8 z 9):



1. Olsbuová Röiselandová 364 b, 2. E. Öbergová 316, 3. H. Öbergová 304, 4. Chevalierová-Bouchetová 249, 5. Hauserová 246, 6. Alimbekavová 244, ... 33. P. FIALKOVÁ 68

Otepää 11. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v piatkovom šprinte na 7,5 km v rámci 9. kola Svetového pohára. V estónskom stredisku Otepää zvíťazila časom 20:45,8 min, keď na strelnici minula len jeden terč. Druhá skončila Nemka Vanessa Voigtová, síce zvládla preteky bez chyby, no na Francúzku nestačila bežecky a stratila 11 sekúnd. Tretie miesto obsadila Nórka Karoline Offigstadová Knottenová s mankom 12,8 s. Slovenka Paulína Fialková finišovala na 22. mieste (+1:21,9 min).V piatok panovali na strelnici veterné podmienky a tak chybovalo množstvo pretekárok. Úvodnú ležku zvládla ako prvá čisto až ôsma na štarte Anas Chevalierová-Bouchetová, ktorá sa zaradila priebežne na čelo. Po jednej chybe spravili Nórky Marte Olsbuová Röiselandová i Tiril Eckhoffová, Švédka Hanna Öbergová, jej sestra Elvira či Paulína Fialková spravili dve chyby. Češka Markéta Davidová trafila len jediný terč a zaradila sa na chvost poradia. Úvodnú streľbu zvládla bezchybne Nemka Vanessa Voigtová, rovnako dopadla aj na stojke a po výjazde zo strelnice sa prekvapujúco zaradila na prvé miesto pred Chevalierová-Bouchetová a H. Öbergovú (obe 0+1).V poslednom kole dokázala svoj výkon vystupňovať a v cieli bola priebežne prvá. Dvadsaťštyriročnú pretekárku neobrali o premiérový triumf v kariére ani krajanka Denise Herrmannová, či Nórka Ingrid Landmarková Tandrevoldová (+21,9 s). Na trati však stále bola Simonová. Tá zvládla ležku čisto a na stojku si priviezla veľký minútový náskok. Pred poslednou ranou však zaváhala, stratila niekoľko sekúnd a minula. Z trestného kola ale vybehla s dvojsekundovým náskokom na priebežný čas Voigtovej a na záverečnom okruhu bojovala o premiérové víťazstvo v šprinte v kariére a štvrté individuálne celkovo. Na predposlednom medzičase zvýšila náskok na 5,1 sekundy, na poslednom dokonca na 9,1 a nakoniec si prišla pre triumf. V prebiehajúcej sezóne je jej vôbec prvý, doteraz bola v individuálnych pretekoch štyrikrát druhá a striebro získala aj v mixe na ZOH v Pekingu. "," povedala pre oficiálny kanál IBU.Tretie miesto nakoniec obsadila Knottenová s vysokým štartovým číslom 53, ktorá strieľala čisto a po druhej položke bola priebežne prvá, no na súperky o triumf nestačila bežecky.Paulína Fialková pridala na stojke k dvom chybám z ležky ešte jeden nesklopený terč a obsadila 22. miesto s mankom 1:21,9 minúty na víťazku. Jej sestra Ivona netrafila na ležke rovnako dva, no na druhej položke až štyri terče a skončila na 78. priečke (+3:32,9 min). Zuzana Remeňová pri svojej premiére v individuálnych pretekoch SP spravila po jednej chybe na oboch položkách a skončila na 74. pozícii (+3:05,5 min).V Otepää to boli predposledné rýchlostné preteky v sezóne, no o malom glóbuse sa ešte definitívne nerozhodlo. Líderka poradia Marte Olsbuová Röiselandová z Nórska spravila dve chyby a obsadila 10. miesto, na čele poradia tak má náskok 48 bodov pred druhou Elvirou Öbergovou zo Švédska, no v posledných pretekoch v domácom Holmenkollene jej bude stačiť na zisk trofeje aj priemerný výkon. Olsbuová Röiselandová vedie aj celkové poradie SP o 94 bodov pred Elvirou Öbergovou.