Simonová triumfovala v stíhačke, Bátovská-Fialková 28.

7. kolo SP v biatlone v Novom Meste na Morave



ženy - stíhacie preteky na 10 km: 1. Julia Simonová (Fr.) 30:56,0 min. (1 tr. okruh), 2. Hanna Öbergová (Švéd.) +17,2 s (2), 3. Oceane Michelonová +19,2 (2), 4. Lou Jeanmonnotová (obe Fr.) +20,4 (2), 5. Selina Grotianová (Nem.) +24,1 (1), 6. Dorothea Wiererová (Tal.) +29,6 (1), 7. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +33,5 (4), 8. Maren Kirkeeideová (Nór.) +40,4 (1), 9. Jeanne Richardová (Fr.) +41,2 (1), 10. Suvi Minkkinenová (Fín.) +46,0 (1), ..., 28. Paulína BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ +2:43,3 min (3), 50. Anastasia KUZMINOVÁ (obe SR) +4:30,3 (5)



celkové poradie SP (po 6 z 21 súťaží):



1. Franziska Preussová (Nem.) 933 b., 2. Jeanmonnotová 897, 3. Simonová 685, 4. Richardová 590, 5. Michelonová 588, 6. Elvira Öbergová (Švéd.) 571, ..., 31. BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ 187, 68. KUZMINOVÁ 24



poradie v stíhacích pretekoch (5 zo 6):



1. Jeanmonnotová 348 b., 2. Simonová 316, 3. Preussová 269, 4. Michelonová 222, 5. Richardová 216, 6. Kirkeeideová 197, ..., 30. BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ 62, 59. KUZMINOVÁ 11

Nové Mesto na Morave 8. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v stíhačke na 10 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V sobotňajších pretekoch urobila jednu chybu na strelnici a do cieľa prišla v čase 30:56,0 min. Druhá finišovala Švédka Hanna Öbergová s mankom 17,2 sekundy a dvomi chybami, rovnakú streleckú bilanciu mala tretia Oceane Michelonová z Francúzska (+38,7 s). Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková minula tri terče a obsadila 28. miesto (+2:43,3 min), Anastasia Kuzminová absolvovala až päť trestných okruhov a finišovala na 50. priečke (+4:30,3).Simonová dosiahla druhý triumf a šieste pódiové umiestenie v sezóne. Na čele celkového poradia SP zostala Nemka Franziska Preussová, ktorá skončila v sobotu až na 13. mieste. Vedie o 36 bodov pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou, ktorá finišovala na štvrtej priečke. Simonová je tretia.Víťazka šprintu Ingrid Landmark Tandrevoldová vyrazila do stíhačky s náskokom 15 sekúnd na druhú Justine Braisazovú-Bouchetovú, tretia Simonová zaostávala o 21 s. Tandrevoldová úvodnú streľbu zvládla čisto, rovnako ako Francúzky, nedarilo sa však Preussovej v žltom drese, ktorá nabrala tri trestné kolá. Nórka bola bezchybná aj na druhej streľbe, kým Braisazová-Bouchetová minula dva terče, čo využila Jeanmonnotová, ktorá sa dostala na druhú pozíciu. Na líderku strácala 13 sekúnd, ale na trati manko postupne stiahla. Francúzka bola na prvej stojke bezchybná a dostala sa do čela, naopak Tandrevoldová urobila tri chyby, čo pochovalo jej šance. Na druhé miesto poskočila Simonová, ktorá strácala na krajanku 18 s. Jeanmonnotová zvyšovala náskok, na Simonovú sa tlačili zozadu Talianka Dorothea Wiererová, Braisazová-Bouchetová a H. Öbergová. Jeanmonnotová však na záverečnej streľbe dvakrát minula a dala šancu súperkám. Využila to Simonová, ktorá strieľala opäť bezchybne a dostala sa do vedenia s náskokom 24,5 s pred Öbergovou. Simonová si už vedenie v pohode ustrážila, boj o druhú priečku zvládla najlepšie H. Öbergová.Bátovská-Fialková štartovala zo 46. miesta. Hneď v úvode ukázala svoju rýchlosť a dostala sa veľmi rýchlo do kontaktu s bodovanými umiestneniami. Na ležke urobila jednu chybu, napriek tomu sa dokázala posunúť na 41. pozíciu. Druhú streľbu zvládla bezchybne a zo strelnice odchádzala z 27. miesta s dvojminútovou stratou na líderku. Potvrdzovala bežeckú formu a na trati predbiehala súperky. Na tretej položke netrafila tretí terčík, po absolvovaní trestného kola bola na 24. priečke. Na druhej stojke jej opäť nevyšla tretia rana a klesla o šesť miest. Napokon finišovala na 28. priečke, oproti stíhačke sa posunula o 18 miest. "" zhodnotila pre TASR.Kuzminová sa po štarte z 55. priečky dokázala veľmi rýchlo posunúť dopredu. Po úvodnej ležke musela absolvovať jedno trestné kolo, ale napriek tomu si polepšila o deväť pozícií. Na druhej streľbe sa však trápila, minula dva terče a klesla na 53. miesto. Prvú stojku začala chybou, ale ďalšie výstrely boli presné a zo strelnice odchádzala na 51. pozícii. Polepšiť si už viac nedokázala, na záverečnej streľbe pridala jednu chybu a finišovala na 50. mieste. "" povedala pre TASR.