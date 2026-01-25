< sekcia Šport
Simonová zvíťazila v masse v Novom meste na Morave
Autor TASR
Nové mesto na Morave 25. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na podujatí Svetového pohára v Novom meste na Morave. Druhá finišovala jej krajanka Oceane Michelonová a tretie miesto obsadila Talianka Lisa Vittozziová. Slovenka Mária Remeňová obsadila predposledné 29. miesto. V pretekoch sa mala predstaviť aj Paulína Bátovská Fialková, no zo zdravotných dôvodov napokon neštartovala.
Po prvej streľbe bola vo vedení Vittozziová, no Michelonová a Simonová boli v tesnom závese. Remeňová začala dvomi streleckými chybami a figurovala na 28. mieste. Na bežeckom úseku sa do vedenia dostala Jeanmonnotová, no Simonová, Vittozziová i Michelonová mali minimálnu stratu. Na druhej streľbe spravili viaceré favoritky chyby a do vedenia sa dostala Benedová. Remeňová minula raz a jej manko sa ešte zvýšilo. Po tretej streľbe už bola v pozícii líderky Simonová pred Michelonovou a Vittozziovou. Remeňová pokračovala v nevýraznom streleckom výkone a na tretej položke dvakrát minula. Ako prvá vyštartovala zo záverečnej streľby Vittozziová, Remeňová bola na nej stopercentná. Záverečné metre priniesli tesný finiš, ktorý dopadol najlepšie pre Simonovú.
Biatlon - Svetový pohár, Nové Mesto na Morave
ženy
Preteky s hromadným štartom na 12,5 km:
1. Julia Simonová 33:39,4 (1), 2. Océane Michelonová (obe Fr.) +0,5 sek. (1), 3. Lisa Vittozziová (Tal.) +2,7 (1), 4. Lou Jeanmonnotová +8,9 (1), 5. Camille Benedová (obe Fr.) +38,7 (0), 6. Suvi Minkkinenová (Fín.) +49,2 (2), 7. Dorothea Wiererová (Tal.) +58,8 (3), 8. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:05,4 (2), 9. Amy Basergaová (Švajč.) +1:16,4 (3), 10. Deedra Irwinová (USA) +1:17,4 (1), ... 29. Mária REMEŇOVÁ (SR) +5:03,8 min. (5)
Celkové poradie SP (po 14 z 21 pretekov)
1. Jeanmonnotová 848 bodov, 2. Minkkinenová 646, 3. Magnussonová 585, 4. Maren Kirkeeide 576, 5. Hanna Öbergová 560, 6. Elivra Öbergová (obe Švéd.) 506, 7. Vittozziová 494, 8. Benedová 491, 9. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 478, 10. Wiererová 456, ... 22. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 200, 90. Zuzana REMEŇOVÁ (obe SR) 4
