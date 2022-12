Simonová zvíťazila v stíhačke, Bátovská Fialková obsadila 30. miesto

1. kolo SP v Kontiolahti:



stíhacie preteky žien na 10 km:



1. Julia Simonová (Fr.) 31:13,0 min (0), 2. Dorothea Wiererová (Tal.) +11,9 s (0), 3. Elvira Öbergová (Švéd.) +21,7 s (1), 4. Lisa Vittoziová (Tal.) +26,3 s (1), 5. Emma Lunderová (Kan.) +33,2 (1), 6. Caroline Colombová (Fr.) +53,5 s (0), 7. Markéta Davidová (ČR) +59,3 (1), 8. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:04,6 (1), 9. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:04,7 (3), 10. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:15,7 (3), ... 30. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +3:07,0 (5), 46. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) +4:36,1 (6)

poradie SP (3 z 21):



1. Vittoziová 185 b, 2. Simonová 160, 3. H. Öbergová 144, 4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 142, 5. Hauserová 131, E. Öbergová 121, ... 17. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 60



poradie SP v stíhacích pretekoch (1 z 7):



1. Simonová 90 b, 2. Wiererová 75, 3. E. Öbergová 60, 4. Vittoziová 50, 5. Lunderová 45, 6. Colombová 40, ... 30. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 11

Kontiolahti 4. decembra (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 1. kola Svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti sa odpútala v záverečnom kole a do cieľa prišla v čase 31:13,0 min. Na druhom mieste finišovala Talianka Dorothea Wiererová (+11,9 s) a tretiu priečku obsadila Švédka Elvira Öbergová (+21,7 s). Štvrtá skončila Lisa Vittoziová z Talianska a zvýšila svoj náskok na čele celkového poradia SP. Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila 30. miesto.Dvadsaťosemročná Lisa Theresa Hauserová odštartovala s náskokom 17 sekúnd pred Taliankou Vittoziovou, no ten stratila po prvej položke, keď raz minula. Naopak, vedúca žena celkového poradia SP nezaváhala na strelnici a dostala sa na prvé miesto. Na trati ju však dostihla E. Öbergová zo Švédska, ktorá odštartovala dvanásta, no v prvom kole bola najrýchlejšia. Vittoziová bola stopercentná aj na druhej ležke, ale na čele sa k nej pridala štvorica súperiek, E. Öbergová sa prepadla po chybe na 9. priečku. Po prvej stojke vypadla z prvej skupiny len Hauserová, ktorá dvakrát zaváhala a na prvé miesto sa dostala Francúzka Simonová. Tá neurobila chybu ani na záverečnej položke a spolu s Taliankou Wiererovou zostali v hre o víťazstvo. Simonová potvrdila bežeckú formu a posunula sa zo 16. miesta v šprinte až na najvyššiu pozíciu.Bátovská Fialková vyštartovala z 26. miesta, jej sestra Ivona vyrazila zo 41. pozície. Bátovská Fialková zaznamenala jednu chybu na prvej ležke, no druhú zvládla bezchybne a posunula sa o osem miest vyššie oproti šprintu. Jej sestra netrafila na dvoch položkách dokopy štyrikrát a pohybovala sa v šiestej desiatke výsledkovej listiny. Bátovská Fialková pridala pri streľbe v stoji po dve chyby, no napriek tomu obsadila 30. miesto a pripísala si 11 bodov do celkového hodnotenia, jej sestra musela absolvovať dohromady až šesť trestných kôl a skončila 46.