Simontonová získala titul v skeete žien
Danku Hrbekovú klasifikovali na 12. priečke s výkonom 118 bodov, tretia slovenská zástupkyňa Monika Štibravá sa umiestnila na 38. pozícii so 111 bodmi.
Autor TASR
Malakasa 12. októbra (TASR) - Americká strelkyňa Samantha Simontonová získala titul majsterky sveta v skeete žien. V gréckej Malakase zvíťazila pred Gabrielou Rodriguezovou z Mexika, bronz si vybojovala Švédka Victoria Larssonová. Finále bolo bez slovenskej účasti, keď najbližšie k postupu z kvalifikácie bola Vanesa Hocková, ktorá skončila so 119 bodmi na ôsmom mieste.
