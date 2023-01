Slováci Šimová s Aksenovom postúpili na ME do voľných tancov

Espoo 27. januára (TASR) - Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kirill Aksenov postúpil do sobotných voľných tancov na krasokorčuliarskych ME vo fínskom Espoo. V piatkových rytmických tancoch dostali Slováci od rozhodcov známku 59,18 bodu a nebudú chýbať medzi dvadsiatkou najlepších, ktorá sa kvalifikovala do druhej časti šampionátového programu tanečných párov.