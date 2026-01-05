< sekcia Šport
Simpsonová-Larsenová o rozhovore s Bakkenom pred smrťou:Bol sebavedomý
Oslo 5. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Karoline Simpsonová-Larsenová uviedla, že v poslednom rozhovore s nedávno zosnulým biatlonistom Sivertom Guttormom Bakkenom hovoril, že má v pláne sledovať jej preteky.
Bakken sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu. V hotelovej izbe ho našli pred vianočnými sviatkami s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške. Príčina smrti je zatiaľ nejasná. Práve priateľ Simpsonovej-Larsenovej reprezentant Nórska Johan-Olav Botn našiel svojho kolegu mŕtveho.
„Deň pred Štedrým dňom bol veľmi ťažký. Posledná vec, ktorú mi Sivert povedal bola, že bol sebavedomý. Chcel, aby ma spolu s Johanom mohli vidieť v akcii vo Val di Fiemme. To znamenalo pre mňa veľa. Nikdy sa nevzdával, chcel proste ísť. Motivuje ma to. Hádam to ukazuje, ako som silná bez ohľadu na to, čo sa deje naokolo. Som hrdá na to, čo som dosiahla,“ cituje agentúra DPA Simpsonovú-Larsenovú.
Reprezentantke Nórska sa podarilo v nedeľu vyhrať záverečnú etapu Tour de Ski.
