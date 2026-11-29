< sekcia Šport
Sindarov vyhral piatu partiu a ujal sa vedenia 3:2 v zápase o titul
Sindarov ako prvý v tomto súboji strhol na svoju stranu vedenie, keď nekompromisne potrestal chybu súpera. Predošlé štyri partie sa vždy skončili remízou.
Autor TASR
Ženeva 29. novembra (TASR) - Uzbecký šachista Džavochir Sindarov vyhral piatu partiu zápasu o titul majstra sveta v šachu. Ujal sa tak vedenia 3:2 nad úradujúcim šampiónom Dommarajumom Gukešom z Indie. Partia sa skončila triumfom vyzývateľa po viac ako štyroch hodinách po 47. ťahu.
Sindarov ako prvý v tomto súboji strhol na svoju stranu vedenie, keď nekompromisne potrestal chybu súpera. Predošlé štyri partie sa vždy skončili remízou. Šiesty diel zápasu o titul vo švajčiarskej Ženeve je na programe v pondelok o 15.00 h.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
zápas o titul majstra sveta vo švajčiarskej Ženeve - 5. partia:
Džavochir Sindarov (Uzb.) - Dommaraju Gukeš (Ind.) 1:0
/stav po 5. partii: 3:2/
Sindarov ako prvý v tomto súboji strhol na svoju stranu vedenie, keď nekompromisne potrestal chybu súpera. Predošlé štyri partie sa vždy skončili remízou. Šiesty diel zápasu o titul vo švajčiarskej Ženeve je na programe v pondelok o 15.00 h.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
zápas o titul majstra sveta vo švajčiarskej Ženeve - 5. partia:
Džavochir Sindarov (Uzb.) - Dommaraju Gukeš (Ind.) 1:0
/stav po 5. partii: 3:2/