Sinice vyhnali Mintálovú na Nový Zéland, trénovala i s Prskavcom

Auckland 20. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová musela počas prípravy vymeniť austrálsku divokú vodu za prostredie na Novom Zélande. Počas sústredenia, ktorého cieľ je čo najlepšia príprava na OH v Paríži, doplatila na premnoženie toxických siníc a zamierila do moderného kanála v novozélandskom Aucklande. V tréningovom procese sa stretla aj s olympijským víťazom Jiřím Prskavcom, od ktorého načerpala cenné poznatky.



Mintálová odletela do Austrálie v januári. K jednej tréningovej dávke pridala aj turistiku a behy. Po troch tréningoch absolvovala aj prvé preteky, ktoré vnímala ako vhodnú prípravu. "Ďalších dvanásť dní išlo všetko podľa plánu, no potom nám povedali, že ak zaprší, nebudeme môcť trénovať pre premnoženie toxických siníc vo vode. Žiaľ, tak sa aj stalo. Najskôr to vyzeralo len na štvordňovú pauzu, čo by bolo ešte akceptovateľné. Neskôr nám však oznámili, že jedna z dôležitých hodnôt bola niekoľkonásobne prekročená, takže by to bolo nebezpečné pre naše zdravie. Zvážili sme všetky možnosti a rozhodli sa, že sa za divokou vodou presunieme do Aucklandu na Nový Zéland," prezradila slovenská kajakárka v rozhovore pre Sport Management Company (SMC). Nútený presun znamenal pre zlatú medailistku z ME 2022 čiastočnú komplikáciu, no prejavil sa aj pozitívne: "Máme tu (v Aucklande) rozmanité tréningové podmienky. Nový moderný kanál je podobný ako v Paríži a v dvojhodinovej dostupnosti je aj prírodná rieka, na ktorej sa dá trénovať nielen slalom, ale aj olympijský kros, na ktorý doma stále nemáme vytvorené žiadne podmienky. Do toho určite pridáme aj ďalšie tréningové prostriedky ako beh, posilňovňu a možno aj plávanie."



Podľa striebornej medailistky z MS 2023 je novozélandský kanál podobný parížskemu, v ktorom sa bude súťažiť o olympijské medaily: "Tvoria ho umelé prekážky, takže patrí medzi najmodernejšie trate. To isté je v Paríži. Tiež je na určitých úsekoch rozbitý a treba sa naučiť správne reagovať na vodu. Aj preto to napriek nečakaným komplikáciám v Penrithe berieme ako novú príležitosť. Verím, že aj napriek finančným problémom, ktoré tieto zmeny prinášajú, to pre olympijskú prípravu môže byť ešte lepšie."



U "protinožcov" pôsobila v tréningovej partii aj s úspešným českým olympionikom Prskavcom, od ktorého sa veľa naučila. "Sledovala som jeho prejazdy bránkami a myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Atmosféra bola výborná, stretli sme sa skvelá tréningová partia. Úžasné je aj tréningové prostredie, hoci nikdy neviete, odkiaľ sa zjaví nejaký had či pavúk. Bývali sme priamo v Penrithe a vlakom sme boli za 50 minút v Sydney. Pre mňa je to asi najobľúbenejšie miesto na svete. Naozaj sme si to užili, aj keď sme trénovali každý deň okrem nedele, ktorú sme využívali na výlety. Aj na Novom Zélande to však zatiaľ vyzerá veľmi dobre. Verím, že sa budeme vedieť dobre pripraviť. Všetci sme nastavení tak, že ideme tvrdo pracovať na našom sne," uviedla v tlačovej správe Mintálová, ktorá sa teší na svoju druhú olympijskú skúsenosť. Na OH 2020 v Tokiu, ktoré sa pre pandémiu konali v roku 2021, obsadila vo finále K1 deviate miesto. "Vieme, že hlavný vrchol budú olympijské hry, k nim všetko smeruje. Plánujeme odjazdiť aj majstrovstvá Európy a dvoje pretekov Svetového pohára. Bude totiž dôležité vyskúšať si aj súťažný tlak. Budeme často chodiť aj na prípravné kempy priamo do Paríža, aby sme si to čo najviac natrénovali. Samozrejme, veľmi sa teším. Bude to moja druhá olympiáda, nie som už úplný nováčik. Mám za sebou dobré výsledky a aj preto teraz môžem mať vysoké ambície," dodala Mintálová.