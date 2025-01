Sinner bude súperom Zvereva vo finále dvojhry na Australian Open

muži - dvojhra - semifinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Ben Shelton (USA-21) 7:6 (2), 6:2, 6:2

Melbourne 24. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner bude v nedeľu súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále 21-ku "pavúka" Američana Bena Sheltona 7:6 (2), 6:2, 6:2. Zverev vyhral úvodný set nad Srbom Novakom Djokovičom 7:6 (5), keď desaťnásobný melbournsky šampión zápas skrečoval pre zranenie ľavej nohy.Shelton hneď v úvodnom geme prelomil podanie Sinnera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Talian síce v ďalších minútach otočil na 3:2, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Američan išiel servovať na víťazstvo v sete. Mal k dispozícii dva setbaly, nevyužil ich však a v tajbrejku dominoval Sinner. Líder svetového rebríčka ATP sa dostal na koňa a v druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 4:0.Talian dokázal pretlačiť Sheltona v dlhších výmenách, v rozhodujúcich momentoch si vedel pomôcť kvalitným servisom. V treťom sete za stavu 1:2 odvrátil dva brejkbaly, v ďalšej hre zobral Sheltonovi podania a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Sinner bude bojovať v aréne Roda Lavera o svoj tretí titul z podujatí veľkej štvorky, vlani triumfoval aj na US Open po finálovom víťazstve nad Sheltonovým krajanom Taylorom Fritzom.," uviedol v pozápasovom interview Sinner, ktorý má so Zverevom negatívnu bilanciu 2:4. Naposledy však olympijského šampióna z OH 2020 v Toku zdolal, vlani v semifinále na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.