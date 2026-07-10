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Sinner bude súperom Zvereva vo finále mužskej dvojhry
Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále sedmičku „pavúka" Srba Novaka Djokoviča 6:4, 6:4, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
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Londýn 10. júla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner bude v nedeľu súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále sedmičku „pavúka" Srba Novaka Djokoviča 6:4, 6:4, 6:4. Talian bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí veľkej štvorky.
Sinner bol na wimbledonskom centri od začiatku zápasu lepší v medzihre, dokázal Djokoviča pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary. Za stavu 3:3 síce nevyužil prvý brejkbal, no v deviatom geme po skvelom bekhendovom obhodení prelomil podanie Srba a následne pri vlastnom servise spečatil zisk prvého setu. O osude druhého dejstva rozhodol Sinnerov brejk za stavu 3:3, keď Talian prekvapil Djokoviča stopbalom.
Srb, ktorý vo štvrťfinále odohral náročný päťsetový duel s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, pôsobil na dvorci unaveným dojmom. Robil priveľa chýb z forhendu, chýbala mu iskra. Sinner bol na koni a v treťom sete sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Vo štvrtom geme sa Djokovič dostal k prvému brejkbalu v zápase, šancu vyrovnať na 2:2 však nevyužil. Sinner už stretnutie dotiahol do úspešného konca a odplatil 24-násobnému grandslamovému šampiónovi semifinálovú prehru z Australian Open.
„Tento turnaj je výnimočný a je úžasné, že si opäť zahrám vo finále. Ďakujem divákom, že prišli v takom hojnom počte. Je neuveriteľné, ako hrá Novak vo svojom veku. Vždy sú to ťažké zápasy. Teší ma, že som mu dokázal odplatiť prehru z Australian Open. Vedel som, že má za sebou náročný duel s Felixom. Snažil som sa byť agresívny a v dôležitých momentoch som kvalitne podával. Som spokojný, ako som odohral dnešný zápas. Snažím sa neustále zvyšovať úroveň mojej hry a dnes to bol môj najlepší výkon na tohtoročnom Wimbledone," uviedol Sinner v pozápasovom interview.
Sinner bol na wimbledonskom centri od začiatku zápasu lepší v medzihre, dokázal Djokoviča pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary. Za stavu 3:3 síce nevyužil prvý brejkbal, no v deviatom geme po skvelom bekhendovom obhodení prelomil podanie Srba a následne pri vlastnom servise spečatil zisk prvého setu. O osude druhého dejstva rozhodol Sinnerov brejk za stavu 3:3, keď Talian prekvapil Djokoviča stopbalom.
Srb, ktorý vo štvrťfinále odohral náročný päťsetový duel s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, pôsobil na dvorci unaveným dojmom. Robil priveľa chýb z forhendu, chýbala mu iskra. Sinner bol na koni a v treťom sete sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Vo štvrtom geme sa Djokovič dostal k prvému brejkbalu v zápase, šancu vyrovnať na 2:2 však nevyužil. Sinner už stretnutie dotiahol do úspešného konca a odplatil 24-násobnému grandslamovému šampiónovi semifinálovú prehru z Australian Open.
„Tento turnaj je výnimočný a je úžasné, že si opäť zahrám vo finále. Ďakujem divákom, že prišli v takom hojnom počte. Je neuveriteľné, ako hrá Novak vo svojom veku. Vždy sú to ťažké zápasy. Teší ma, že som mu dokázal odplatiť prehru z Australian Open. Vedel som, že má za sebou náročný duel s Felixom. Snažil som sa byť agresívny a v dôležitých momentoch som kvalitne podával. Som spokojný, ako som odohral dnešný zápas. Snažím sa neustále zvyšovať úroveň mojej hry a dnes to bol môj najlepší výkon na tohtoročnom Wimbledone," uviedol Sinner v pozápasovom interview.
muži - dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Novak Djokovič (Srb.-7) 6:4, 6:4, 6:4
Jannik Sinner (Tal.-1) - Novak Djokovič (Srb.-7) 6:4, 6:4, 6:4