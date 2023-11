Sinner je prvým finalistom po triumfe nad Medvedevom

turnaj majstrov, semifinále:



Jannik Sinner (Tal.) - Daniil Medvedev (Rus.) 6:3, 6:7 (4), 6:1

Turín 18. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne. V semifinále zdolal Rusa Daniila Medvedeva po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (4), 6:1. V dueli o titul nastúpi domáci hráč v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom titulu Srbom Novakom Djokovičom a španielom Carlosom Alcarazom.Sinner ako vôbec prvý Talian v histórii postúpil do singlového finále na prestížnom koncoročnom podujatí. Proti Medvedevovi mu vyšiel úvod zápasu. Vo štvrtom geme prelomil Rusovo podanie a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Sinner mal vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania, Medvedev sa nevedel chytiť na returne.V druhom dejstve bol Rus dlho suverénny na servise a za stavu 4:3 sa dostal k brejkbalu. Sinner ho odvrátil a v ďalšom geme viedol pri podaní Medvedeva 30:0, no šampión z roku 2020 následne získal štyri fiftíny za sebou. O osude setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mal navrch Medvedev.Pred začiatkom tretieho dejstva Rus požiadal o lekárske ošetrenie mimo kurtu. Po návrate na dvorec stratil servis, Sinner mu odskočil na 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil Talian hneď prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu s Medvedevom na 3:6. Na turnaji ešte neokúsil trpkosť prehry a na konto si pripísal štvrté víťazstvo.Sinner mal z postupu do finále obrovskú radosť. "uviedol v pozápasovom interview.