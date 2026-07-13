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Sinner je s náskokom na čele rebríčka ATP, Zverev preskočil Alcaraza
Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku.
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Taliansky tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je 4970 bodov, Nemec po minulotýždňovej účasti vo finále v All England Clube predbehol Španiela Carlosa Alcaraza. Ten v Londýne chýbal pre zranenie. Austrálčan Alex de Minaur sa posunul o jedno miesto a je piaty, na štvrtej pozícii zostal Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku. Lukáš Klein sa prepadol o 14 miest a je 185. a Norbert Gombos o šesť, patrí mu 370. pozícia.
Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku. Lukáš Klein sa prepadol o 14 miest a je 185. a Norbert Gombos o šesť, patrí mu 370. pozícia.
Rebríček ATP k 13. júlu:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 13.450 b., 2. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 8480, 3. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 8160, 4. (4.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (6.) Alex de Minaur (Austr.) 4110, 6. (5.) Ben Shelton (USA) 3770, 7. (8.) Novak Djokovič (Srb.) 3760, 8. (9.) Daniil Medvedev (Rus.) 3670, 9. (10.) Flavio Cobolli (Tal.) 3460, 10. (7.) Taylor Fritz (USA) 3365 ... 101. (101.) Alex MOLČAN 649, 185. (171.) Lukáš KLEIN 312, 370. (364.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 136
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 13.450 b., 2. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 8480, 3. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 8160, 4. (4.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (6.) Alex de Minaur (Austr.) 4110, 6. (5.) Ben Shelton (USA) 3770, 7. (8.) Novak Djokovič (Srb.) 3760, 8. (9.) Daniil Medvedev (Rus.) 3670, 9. (10.) Flavio Cobolli (Tal.) 3460, 10. (7.) Taylor Fritz (USA) 3365 ... 101. (101.) Alex MOLČAN 649, 185. (171.) Lukáš KLEIN 312, 370. (364.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 136