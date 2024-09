Sinner, Nadal i Alcaraz sú v nominácii na finálový turnaj Davis Cupu

Malaga 23. septembra (TASR) - Svetový hráč číslo jeden tenisového rebríčka ATP Jannik Sinner sa v pondelok objavil v talianskej nominácii pre finálový turnaj Davis Cupu. Na turnaji v Malage by za domácich Španielov mali nastúpiť Rafael Nadal i Carlos Alcaraz. Podujatie odštartuje 19. novembra.



Dvadsaťtriročný Sinner má šancu obhájiť prvenstvo. Pred rokom získali Taliani premiérový titul v súťaži, keď Sinner zohral kľúčovú úlohu. V semifinálovom stretnutí proti Srbom zdolal v priebehu jedného dňa dvakrát Novaka Djokoviča, vo dvojhre i vo štvorhre. Vo finále potom Taliani zdolali Austrálčanov.



Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión Nadal sa na kurtoch nepredstavil od parížskej olympiády. Pre zdravotné problémy sa odhlásil z US Open i Laver Cupu. Na domácej pôde by si chcel opäť zahrať s víťazom Wimbledonu i Roalnd Garros z tejto sezóny Alcarazom, s ktorým pod piatimi kruhmi nezískal medailu. Vo štvrťfinále nestačilo španielske duo na Američanov Austina Krajiceka a Rajeeva Rama. Informovala AFP a AP.