Sinner naštartoval s Alcarazom rivalitu. Trofej znamená veľa, hovorí

Taliansky tenista Jannik Sinner drží trofej po víťazstve vo finálovom zápase mužskej dvojhry proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi na tenisovom turnaji vo Wimbledone v Londýne v nedeľu 13. júla 2025. Foto: TASR/AP

Na snímke Kate, britská princezná z Walesu, odovzdáva trofej pre porazeného Španielovi Carlosovi Alcarazovi po finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v Londýne 13. júla 2025. Foto: TASR/AP

Londýn 14. júla (TASR) - Pred piatimi týždňami zažíval taliansky tenista Jannik Sinner sklamanie, keď na Roland Garros zdvíhal nad hlavu víťaznú trofej Španiel Carlos Alcaraz. Teraz sa finálový scenár v All England Clube otočil. Sinner sa stal po výsledku 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry a dodal rivalite s Alcarazom extra náboj.Zatiaľ čo pre 23-ročného Taliana to bolo prvé finále vo Wimbledone, tak 22-ročný Španiel sa pokúšal o tretí triumf za sebou na tráve. Svetová jednotka však ukázala veľký prehľad v kľúčových okamihoch jednotlivých setov a napokon mohol svojmu finálovému súperovi oplatiť prehru z antukového grandslamu, v ktorom mal tri mečbaly.cituje Sinnera oficiálna stránka Wimbledonu.Alcaraz zaostával vo viacerých kľúčových štatistikách, oproti svojmu finálovému rivalovi mal vyšší počet dvojchýb a horšiu percentuálnu úspešnosť prvého podania. Napokon o strate setu rozhodovali detaily, Sinner v kľúčových okamihoch zachoval chladnú hlavu.povedal Španiel po finálovej prehre.Alcaraz prehral so Sinnerom prvýkrát od októbra 2023 a zároveň prišiel o svoju 24-zápasovú víťaznú sériu. Talian sa naproti tomu priblížil ku skompletizovaniu grandslamovej zbierky, v ktorej mu chýba už len triumf nad Roland Garros. Ich rivalita prináša extra náboj vzájomným duelom, Sinner upravil bilanciu z jeho pohľadu na päť výhier a osem prehier, a v počte grandslamových triumfov stiahol manko na rozdiel jednej trofeje.“ prezradil Sinner k rivalite s Alcarazom.Svetovú jednotku a dvojku čaká na prelome augusta a septembra US Open, a prirodzene obaja si robia zálusk na celkové prvenstvo.zamyslel sa Alcaraz. Vo finále grandslamových podujatí prišiel o stopercentnú bilanciu.