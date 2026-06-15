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Sinner neohrozene na čele rebríčka ATP, najlepším Slovákom Molčan
V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča.
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska, tretí je Nemec Alexander Zverev. V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča.
Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.
Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.
Rebríček ATP k 15. júnu:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 13.500 b., 2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 9960, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 7190, 4. (4.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4390, 5. (5.) Ben Shelton (USA) 4070, 6. (6.) Alex de Minaur (Austr.) 4060, 7. (8.) Daniil Medvedev (Rus.) 3810, 8. (7.) Novak Djokovič (Srb.) 3760, 9. (9.) Taylor Fritz (USA) 3635, 10. (10.) Flavio Cobolli (Tal.) 3540 ..., 101. (102.) Alex MOLČAN 626, 180. (179.) Lukáš KLEIN 335, 373. (365.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 131
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 13.500 b., 2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 9960, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 7190, 4. (4.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4390, 5. (5.) Ben Shelton (USA) 4070, 6. (6.) Alex de Minaur (Austr.) 4060, 7. (8.) Daniil Medvedev (Rus.) 3810, 8. (7.) Novak Djokovič (Srb.) 3760, 9. (9.) Taylor Fritz (USA) 3635, 10. (10.) Flavio Cobolli (Tal.) 3540 ..., 101. (102.) Alex MOLČAN 626, 180. (179.) Lukáš KLEIN 335, 373. (365.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 131