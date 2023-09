Sinner nepomôže Talianom v skupinovej fáze finálového turnaja

Rím 7. septembra (TASR) - Jannik Sinner nepomôže tenistom Talianska v skupinovej fáze finálového turnaja Davisovho pohára na domácej pôde v Bologni. Šiesty hráč svetového rebríčka zdôvodnil svoju absenciu únavou po osemfinálovej účasti na grandslamovom turnaji US Open.



Dvadsaťdvaročný Sinner prehral v boji o štvrťfinále s Nemcom Alexandrom Zverevom v dramatickom stretnutí 4:6, 6:3, 2:6, 6:4 a 3:6. Duel trval štyri hodiny a 41 minút. "Nemal som dostatok času na zotavenie. Vždy je pre mňa česť hrať za národný tím a dúfam, že sa do reprezentácie čoskoro vrátim," povedal podľa talianskej agentúry ANSA.



Taliani sa v A-skupine ((12.-17. septembra) stretnú s Kanadou, Čile a Švédskom, na vyvrcholenie prestížnej súťaže do Malagy postúpia najlepšie dva tímy. V nominácii chýba aj 36. hráč rebríčka Matteo Berrettini, ktorý si na US Open zranil členok. Lídrom tímu by mal byť Lorenzo Musetti. Kapitán Filippo Volandri nominoval aj Lorenza Sonega, deblového špecialistu Simoneho Bolelliho, Andreu Vavassoriho a Mattea Arnaldiho.