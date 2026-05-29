Sinner neznižoval po prehre výkon Cerundola: Odohral solídne
Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Už druhé kolo grandslamového turnaja Roland Garros prinieslo jedno z najväčších tenisových prekvapení za ostatné roky. Nasadenú a svetovú jednotku Taliana Jannika Sinnera delil jeden gem od hladkého postupu do ďalších bojov, ale séria zdravotných problémov priniesla napokon prekvapujúcu prehru s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Dvadsaťštyriročný Sinner si tak minimálne rok musí počkať na skompletizovanie tzv. kariérneho grandslamu.
Sinner bol hlavný favorit mužského „pavúka“, pred začiatkom turnaja mal 29-zápasovú šnúru víťazstiev, na antuke tento rok neprehral a prednedávnom skompletizoval zbierku na podujatiach kategórie Masters. Proti nenasadenému Cerundolovi nič nenasvedčovalo tomu, že už druhé kolo by mohlo byť preňho stopkou. „Necítil som sa dobre na kurte, ale to sa môže stať. Snažil som sa hrať krátke výmeny. V treťom sete som bol v dobrej pozícii, ale nedokázal som to dopodávať. Potom som sa už trochu trápil. Nespal som úplne dobre. Na grandslamoch je to obvykle o tom, že niekoľko dní to jednoducho nie je optimálne. Teraz bol ten deň v mojom prípade. Začala sa mi točiť hlava, nemal som energiu. Ako keby som narazil do steny. Štvrtý set som nechal s tým, že hádam v piatom sa situácia zlepší. Prvý gem bol dôležitý, prišiel som o svoj servis a potom to už šlo dole kopcom,“ uviedol Sinner na pozápasovej tlačovej konferencii.
Talian sa po prehre neskrýval a ochotne odpovedal na dotazy akreditovaných novinárov. Počas stretnutia mu prišlo nevoľno, vypýtal si aj lekárske ošetrenie. Teraz má v pláne pripraviť sa na Wimbledon, na ktorom bude obhajovať celkový triumf. „Samozrejme, je to ťažké akceptovať z pohľadu pozície, v ktorej som bol. Pred Wimbledonom asi nebudem štartovať na žiadnom turnaji, potrebujem sa dať kompletne po fyzickej a mentálnej stránke do poriadku,“ priblížila svetová jednotka svoj najbližší program. Svojou zdravotnou indispozíciou zároveň nechcel znížiť výkon Cerundola: „Odohral solídne, nechcem mu nič zobrať. To patrí k športu.“
Dvadsaťštyriročný Cerundolo si tak premiérovo v kariére zahrá na Roland Garros v treťom kole dvojhry. „Samozrejme, som nesmierne šťastný z víťazstva. Zápas som už takmer prehral, ale bol som naďalej koncentrovaný a pripravený bojovať do konca. Mal som šťastie, že dostal kŕče a jeho level hry sa znížil, zatiaľ čo môj sa zvýšil. Počas tretieho setu som si všimol, že začal hrať inak. V setoch som predtým nedokázal vyhrať viac ako tri gemy, takže to bolo aj o šťastí. Mrzí ma, čo sa mu stalo,“ vyjadril sa po postupe argentínsky tenista.
Mužská dvojhra tak prišla o hlavného favorita, čím sa otvára možná cesta Srba Novaka Djokoviča k rekordnému 25. grandslamu a osamostatneniu sa na čele historických tabuliek. Zálusk na víťaznú trofej si však robia aj ďalší, ako Nemec Alexander Zverev alebo Nór Casper Ruud.
