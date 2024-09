Sinner o svojom dopingovom prípade: Je to veľmi náročná situácia

Peking 30. septembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner v pondelok uviedol, že pre svoju dopingovú kauzu prežil bezsenné noci. Líder svetového rebríčka mal v marci dvakrát pozitívny test na anabolický steroid, Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho v auguste zbavila obvinení a vyhlásila ho za nevinného. Svetová antidopingová agentúra (WADA) však v sobotu informovala, že podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a žiada pre Taliana ročný alebo dvojročný dištanc.



"V prvom rade to nie je situácia, v ktorej by som sa rád ocitol. Je to pre mňa náročné obdobie. Snažím si pripomenúť, že som neurobil nič zlé. Určite som mal počas tohto obdobia bezsenné noci. Teraz to opäť nebude ľahké," uviedol 23-ročný Sinner po štvrťfinálovom triumfe na turnaji v Pekingu nad Čechom Jiřím Lehečkom.



Po pozitívnom teste prišiel Talian o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. ITIA akceptovala hráčovo vysvetlenie, že zakázaný clostebol sa do jeho tela dostal pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. WADA však Sinnerovo vysvetlenie nestačí. "Zastávame názor, že nález 'bez zavinenia alebo z nedbanlivosti' nie je v súlade s platnými pravidlami. Žiadame o zákaz činnosti v období od jedného do dvoch rokov. Nesnažíme sa o odobratie akýchkoľvek výsledkov, okrem tých, ktoré už nariadil súd prvého stupňa," citovala z vyhlásenia orgánu agentúra AFP.



"Samozrejme, som sklamaný, že som sa opäť dostal do tejto situácie. Snažím sa len nejako sústrediť na svoju prácu a urobiť všetko pre to, aby som bol pripravený na každý zápas, ktorý odohrám. Ale áno, je to veľmi ťažký moment pre mňa a tiež pre môj tím," konštatoval Sinner.