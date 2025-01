Sinner po obhajobe titulu: Naučil som sa zvládať náročné situácie

Melbourne 27. januára (TASR) - Pred 12 mesiacmi získal v Melbourne prvý grandslamový titul a odštartoval cestu na mužský trón. V nedeľu taliansky tenista Jannik Sinner v pozícii nasadenej jednotky suverénne obhájil triumf na Australian Open. Nemcovi Alexandrovi Zverevovi nedovolil vo finále uhrať ani set a natiahol víťaznú sériu na 21 zápasov. Od prvej do poslednej loptičky pôsobil v aréne Roda Lavera maximálne koncentrovane.



"V športe je vždy ťažšie niečo obhájiť ako prvýkrát získať. Ste pod väčším tlakom, upiera sa na vás zvýšená pozornosť. To sú faktory, s ktorými sa musíte počas turnaja vedieť vyrovnať a myslím, že sa mi to podarilo. Pochopil som, že každý deň je iný. Sú zápasy, v ktorých sa necítite stopercentne fit, no ak sa cez ne prehryziete, dodá vám to novú energiu. Tohtoročný Australian Open ma naučil zvládať náročné situácie a ukázal, aký som človek," zdôraznil pre akreditované médiá Sinner, ktorý má v grandslamových finále zatiaľ stopercentnú bilanciu 3:0, v roku 2024 nenašiel premožiteľa ani na US Open.



V osemfinále proti Holgerovi Runemu sa Talian nechal ošetrovať, na kurte sa miestami trápil, no napokon zlomil odpor Dána a v ďalších troch zápasoch nestratil ani set. Vyradil domáceho Austrálčana Alexa de Minaura, Američana Bena Sheltona a vo finále spravil rýchly proces so Zverevom. V Melbourne Parku má bilanciu 22:4. "Vo finále som predviedol naozaj výborný tenis, po prvom servise som získaval veľa fiftínov. V tajbrejku druhého setu za stavu 4:4 som mal trochu šťastie, keď mi pomohla páska, no celkovo to bol z mojej strany super výkon."



Ten ocenil na pozápasovej tlačovej konferencii aj Zverev, ktorý prirovnal Sinnera k Srbovi Novakovi Djokovičovi. Desaťnásobný melbournsky šampión musel po prvom sete skrečovať semifinálový duel s Nemcom pre zranenie ľavej nohy. "Ďakujem Saschovi za úžasný kompliment. Myslím si, že každý je iný, môj a Novakov herný štýl sa však v niečom podobajú. Obaja disponujeme čistými údermi od základnej čiary, dobre sa na dvorci pohybujeme a často vieme predvídať, kam súper zahrá loptičku. Ak je Novak zdravý a vo vrcholnej forme, je stále veľmi ťažké ho zdolať."



Sinner venoval titul rodine a obom tenisovým trénerom - Darrenovi Cahillovi a Simonemu Vagnozzimu. "Je to ideálna kombinácia trénerov. Práve vďaka ním som sa dostal až na vrchol. Darren je veľmi čestný človek, počas kariéry pracoval s mnohými špičkovými hráčmi a hráčkami. Už po pár týždňoch ma vedel pochopiť ako tenistu, zistil, čo mám rád a čo mi až tak nevonia. Skvele zapadol do nášho tímu aj preto, že je taký veľmi pokorný, to mi na ňom najviac imponuje. Tento titul som chcel vybojovať pre ňho, lebo je Austrálčan a zrejme to bol jeho posledný grandslamový turnaj v úlohe trénera. Pokúsim sa ho však ešte presvedčiť, aby zostal. Simone má tiež obrovskú zásluhu na mojom progrese, zmenil ma ako hráča a dodal mi veľa sebavedomia."



Zverev neuspel ani vo svojom treťom grandslamovom finále. V roku 2020 na US Open prehral v rozhodujúcom súboji s Rakúšanom Dominicom Thiemom, hoci viedol 2:0 sety. Vlani na Roland Garros podľahol v ďalšom päťsetovom dueli Španielovi Carlosovi Alcarazovi. "Po tretej finálovej prehre som bol dosť dole, lomcovali so mnou emócie. Myslím, že aj Jannik si to všimol. Povedal mi, že raz určite získam niektorú z grandslamových trofejí, pretože som príliš dobrý na to, aby som kariéru ukončil bez grandslamového titulu. Dúfam, že sa jeho proroctvo naplní," povedal olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu a dvojnásobný víťaz turnaja majstrov.