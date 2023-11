Sinner po úspešnom vstupe: Podal som optimálny výkon

turnaj majstrov - zelená skupina:



Jannik Sinner (Tal.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:4, 6:4

Turín 12. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V otváracom dueli prestížneho podujatia zvíťazil v zelenej skupine nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:4, 6:4. Vo večernom súboji nastúpili proti sebe obhajca titulu Srb Novak Djokovič a Dán Holger Rune.Sinner počas celého zápasu s Tsitsipasom ťažil z kvalitného podania a výborného pohybu po dvorci, mal navrch v dlhších výmenách. Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku v piatom geme. Hneď na začiatku druhého dejstva opäť prelomil podanie Tsitsipasa a zápas so šampiónom z roku 2019 už dotiahol do víťazného konca. V desiatom geme premenil vďaka esu prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom na 3:5.V úvode pozápasového interview sa poďakoval domácim fanúšikom za podporu. "