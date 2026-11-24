< sekcia Šport
Sinner podstúpil chirurgický zákrok na zranenom pravom kolene
Sinner nehral od júla, keď obhájil svoj wimbledonský titul a získal tak piatu grandslamovú trofej. Nedávno tiež prišiel o post lídra svetového rebríčka, ktorý prevzal Nemec Alexander Zverev.
Autor TASR
Monako 24. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner podstúpil menší chirurgický zákrok na zranenom pravom kolene, keďže nezareagovalo dobre na doterajšiu liečbu.
Sinner nehral od júla, keď obhájil svoj wimbledonský titul a získal tak piatu grandslamovú trofej. Nedávno tiež prišiel o post lídra svetového rebríčka, ktorý prevzal Nemec Alexander Zverev.
„V posledných mesiacoch sme sa spolu s mojím tímom snažili urobiť všetko pre to, aby sme zranenie vyliečili bez operácie. Hoci sme spočiatku zaznamenali veľmi sľubný pokrok, koleno napokon nereagovalo tak, ako sme všetci dúfali. Preto som dnes podstúpil menší zákrok, ktorý má zlepšiť stav môjho iliotibiálneho traktu. Pobyt na kurte mi naozaj chýba a teraz spolu s tímom začínam proces rekonvalescencie,“ napísal Sinner na Instagrame.
Neprezradil, kedy plánuje návrat na kurty, no už skôr oznámil, že v tejto sezóne už hrať nebude. „Musím dodržiavať stanovené postupy, pretože ak budeme na veci príliš tlačiť, mohli by sme čeliť vážnejším problémom,“ uviedol Sinner tento mesiac na tlačovej konferencii v Miláne.
Ide už o jeho druhú dlhšiu absenciu na tenisovom okruhu v priebehu dvoch rokov. Sinner predtým v rámci dohody so Svetovou antidopingovou agentúrou prijal trojmesačný dištanc v súvislosti s dopingovým prípadom z roku 2025. Prvý Grand Slam sezóny Australian Open sa začne 17. januára. Informovala agentúra AP.
Sinner nehral od júla, keď obhájil svoj wimbledonský titul a získal tak piatu grandslamovú trofej. Nedávno tiež prišiel o post lídra svetového rebríčka, ktorý prevzal Nemec Alexander Zverev.
„V posledných mesiacoch sme sa spolu s mojím tímom snažili urobiť všetko pre to, aby sme zranenie vyliečili bez operácie. Hoci sme spočiatku zaznamenali veľmi sľubný pokrok, koleno napokon nereagovalo tak, ako sme všetci dúfali. Preto som dnes podstúpil menší zákrok, ktorý má zlepšiť stav môjho iliotibiálneho traktu. Pobyt na kurte mi naozaj chýba a teraz spolu s tímom začínam proces rekonvalescencie,“ napísal Sinner na Instagrame.
Neprezradil, kedy plánuje návrat na kurty, no už skôr oznámil, že v tejto sezóne už hrať nebude. „Musím dodržiavať stanovené postupy, pretože ak budeme na veci príliš tlačiť, mohli by sme čeliť vážnejším problémom,“ uviedol Sinner tento mesiac na tlačovej konferencii v Miláne.
Ide už o jeho druhú dlhšiu absenciu na tenisovom okruhu v priebehu dvoch rokov. Sinner predtým v rámci dohody so Svetovou antidopingovou agentúrou prijal trojmesačný dištanc v súvislosti s dopingovým prípadom z roku 2025. Prvý Grand Slam sezóny Australian Open sa začne 17. januára. Informovala agentúra AP.