Sinner postúpil bez straty setu do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-2) - Christopher Eubanks (USA) 6:3, 6:3, 6:4

Paríž 27. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampión Australian Open zdolal v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Američana Christophera Eubanksa 6:3, 6:3, 6:4. Na začiatku každého setu prelomil súperovo podanie a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Jeho ďalším protivníkom bude francúzsky veterán Richard Gasquet.Sinner bol po víťaznom vstupe do turnaja spokojný. "" uviedol Sinner v interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.