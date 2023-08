Sinner postúpil do 3. kola dvojhry na US Open

muži - dvojhra - 2. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-6) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:4, 6:2, 6:4

Jack Draper (V. Brit.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-17) 6:2, 6:4, 7:5

New York 31. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej šestky svojho krajana Lorenza Sonega 6:4, 6:2, 6:4. O prekvapenie sa postaral Brit Jack Draper, ktorý vyradil turnajovú sedemnástku Poliaka Huberta Hurkacza 6:2, 6:4, 7:5.