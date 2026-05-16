Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Šport

Sinner postúpil do finále v Ríme, o titul zabojuje proti Ruudovi

.
Taliansky tenista Luciano Dardieri odvracia úder Nóra Caspera Ruuda v semifinále mužskej dvojhry na antukovom turnaji ATP 1000 v Ríme 15. mája 2026. Foto: TASR/AP

Sinnerovi stačilo v sobotu na ukončenie stretnutia 15 minút.

Autor TASR
Rím 16. mája (TASR) - Súperom nórskeho tenistu Caspera Ruuda v nedeľnom finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme bude Talian Jannik Sinner. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinálovom zápase siedmeho nasadeného Daniila Medvedeva z Ruska 6:2, 5:7 a 6:4. Duel sa dohrával po 18 hodinách po tom, ako ho v piatok prerušili dážď a tma.

Sinnerovi stačilo v sobotu na ukončenie stretnutia 15 minút. Do finále v Ríme sa prebojoval druhý rok za sebou, vlani v súboji o titul nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza. Ak 24-ročný Talian v nedeľu uspeje, skompletizuje tzv. Career Golden Masters. Stal by sa len druhým mužom v histórii po Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý by získal titul na všetkých deviatich podujatiach série Masters 1000.



muži - dvojhra - semifinále:

Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:2, 5:7, 6:4
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy