Sinner postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Monte Carle

dvojhra - 1. kolo:



Matteo Berrettini (Tal.) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 4:0, Bautista Agut skreč, Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Grigor Dimitrov (Bulh.) 6:4, 2:6, 6:3, Hubert Hurkacz (Poľ.) - Luciano Darderi (Tal.-15) 7:6 (4), 5:7, 6:1, Marin Čilič (Chor.) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:1, 6:3, Fábián Marozsán (Maď.) - Damir Džumhur (Bos.) 6:2, 6:1, Terence Atmane (Fr.) - Ethan Quinn (USA) 6:1, 6:4, Casper Ruud (Nór.-9) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 6:4, Corentin Moutet (Fr.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:4, 6:1



2. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-2) - Ugo Humbert (Fr.) 6:3, 6:0, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Sebastian Baez (Arg.) 6:1, 6:3, Alexander Bublik (Kaz.-8) - Gael Monfils (Fr.) 6:4, 6:4, Alex de Minaur (Austr.-5) -Cameron Norrie (V.Brit.) 7:6 (5), 2:6, 6:2





Monte Carlo 7. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. Líder svetového rebríčka a obhajca titulu zvíťazil v 2. kole nad Sebastianom Baezom z Argentíny 6:1, 6:3. Jeho ďalší súper vzíde z dvojice Tomas Martin Etcheverry - Terence Atmane.Suverénny postup medzi najlepšiu šestnástku si zabezpečil aj Talian Jannik Sinner. V pozícii nasadenej dvojky si v utorok poradil s Francúzom Ugom Humbertom takisto v dvoch setoch 6:3, 6:0. V ďalšom kole sa stretne s víťazom duelu medzi Franciscom Cerundolom a Tomášom Macháčom. V 2. kole nezaváhal ani ôsmy nasadený Kazach Alexander Bublik, ktorý zdolal francúzskeho veterána Gaela Monfilsa 6:4, 6:4. Tri sety potreboval na postup Austrálčan Alex de Minaur, ktorý ako turnajová päťka vyhral nad Britom Cameronom Norriem 7:6 (5), 2:6, 6:2.