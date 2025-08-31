< sekcia Šport
Sinner postúpil do osemfinále: Veľmi ťažký zápas
Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii najvyššie nasadeného hráča a obhajcu vlaňajšieho titulu zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 5:7, 6:4, 6:3 a 6:3.
Sinner tak živí šancu na obhajobu vlaňajšieho triumfu. „Dnes to bol veľmi ťažký zápas. Denisa poznám už dosť dlho. Vedel som, že musím hrať na veľmi vysokej úrovni. Som veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať. Snažil som sa len mentálne zostať v dobrej kondícii,“ citovala Sinnera agentúra DPA.
Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti. V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy. V boji o štvrťfinále ho čaká Jaume Munar zo Španielska, ten zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:1, 6:4 a 6:4.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Andrej Rubľov (Rus.-15) - Wong Coleman (Hong.) 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3,
Leandro Riedi (Švajč.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 5:3 skreč, J
annik Sinner (Tal.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3,
Jaume Munar (Šp.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4,
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Flavio Cobolli (Tal.-24) 6:3, 6:3, 2:0 - skreč
Sinner tak živí šancu na obhajobu vlaňajšieho triumfu. „Dnes to bol veľmi ťažký zápas. Denisa poznám už dosť dlho. Vedel som, že musím hrať na veľmi vysokej úrovni. Som veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať. Snažil som sa len mentálne zostať v dobrej kondícii,“ citovala Sinnera agentúra DPA.
Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti. V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy. V boji o štvrťfinále ho čaká Jaume Munar zo Španielska, ten zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:1, 6:4 a 6:4.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Andrej Rubľov (Rus.-15) - Wong Coleman (Hong.) 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3,
Leandro Riedi (Švajč.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 5:3 skreč, J
annik Sinner (Tal.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3,
Jaume Munar (Šp.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4,
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Flavio Cobolli (Tal.-24) 6:3, 6:3, 2:0 - skreč