Sinner postúpil do semifinále Roland Garros po triumfe nad Dimitrovom

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Jannik Sinner (Tal.-2) - Grigor Dimitrov (Bul.-10) 6:2, 6:4, 7:6 (3)

Paríž 4. júna (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner premiérovo postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampión Australian Open zdolal vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky desiatku "pavúka" Bulhara Grigora Dimitrova v troch setoch 6:2, 6:4, 7:6 (3). V boji o finále sa stretne s víťazom duelu medzi deviatym nasadeným Grékom Stefanosom Tsitsipasom a turnajovou trojkou Španielom Carlosom Alcarazom. Sinner sa po odstúpení obhajcu titulu Novaka Djokoviča stane historicky prvým talianskym lídrom svetového rebríčka.Sinner vstúpil do stretnutia s Dimitrovom výborne. V prvom sete dvakrát zlomil súperov servis a získal ho jasne 6:2. Druhý priniesol už väčšiu drámu. Hoci Talian brejkol svojho protivníka hneď v prvom geme, Bulhar sa dokázal postupne dostať do tempa, zlepšil podanie a snažil sa manko zmazať. Sinner však vedenie z rúk nepustil, robil oveľa menej nevynútených chýb ako súper a set napokon vyhral 6:4. V treťom si obaja hráči držali podanie až do deviateho gemu. V ňom Sinner brejkol Dimitrova, lenže ten mu to následne oplatil rovnakou mincou a vzápätí sa prvýkrát dostal do vedenia. Set dospel až do tajbrejku. V ňom mal navrch mladý Talian, ktorý premenil hneď svoj prvý mečbal.Sinner sa prebojoval do najlepšej štvorky v Paríži prvýkrát v kariére, doteraz bolo jeho maximom na turnaji štvrťfinále z roku 2020. Vzájomnú bilanciu s Dimitrovom upravil na 4:1, nadviazal na svoj marcový triumf z finále v Miami. "uviedol Sinner v prvom rozhovore priamo na kurte.Po tom, ako sa Djokovič pre zranenie vnútorného menisku v pravom kolene odhlásil z turnaja, ho v najnovšom vydaní rebríčka ATP nahradí na poste lídra práve 20-ročný Talian. "poznamenal Sinner.