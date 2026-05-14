Štvrtok 14. máj 2026
Sinner postúpil do semifinále v Ríme, vytvoril nový rekord

Domáci taliansky tenista Jannik Sinner sa teší z výhry proti Andrejovi Rubľovovi z Ruska vo štvrťfinále mužskej dvojhry na antukovom turnaji ATP 1000 v Ríme vo štvrtok 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 14. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s dvanástym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6:2, 6:4. Zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000.

Sinner prekonal doterajšie maximum Novaka Djokoviča z roku 2011, Srb vyhral 31 stretnutí v rade. Najvyššie nasadený hráč sa v semifinále stretne s víťazom duelu medzi ďalším Rusom a víťazom titulu z Foro Italico z roku 2023 Daniilom Medvedevom a španielskym lucky loserom Martinom Landalucem.

dvojhra - štvrťfinále:

Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:2, 6:4
