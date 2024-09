Sinner postúpili do štvrťfinále dvojhry na turnaji v Pekingu

dvojhra - 2. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Roman Safiullin (Rus.) 3:6, 6:2, 6:3,

Jiří Lehečka (ČR) - Roberto Bautista-Agut (Šp.) 3:6, 6:2, 6:1,

Flavio Cobolli (Tal.) - Pavel Kotov (Rus.) 6:4, 6:2

Peking 28. septembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP 100 v Pekingu. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zvíťazil v osemfinálovom druhom kole nad Rusom Romanom Safiullinom po trojsetovom boji 3:6, 6:2, 6:3.Svetová antidopingová agentúra (WADA) v sobotu oznámila, že podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) v prípade Sinnera a žiada, aby dostal ročný alebo dvojročný dištanc. Dvadsaťtriročný Talian mal v marci dvakrát pozitívny test na anabolický steroid. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho však v auguste zbavila obvinení a vyhlásila ho za nevinného. Akceptovala hráčovo vysvetlenie, že zakázaný clostebol sa do jeho tela dostal pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. Po pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Sinner v tejto sezóne získal titul vo dvojhre na grandslamoch Australian Open i US Open.Taliana v boji o semifinále čaká Čech Jiří Lehečka, ktorý zdolal Španiela Roberta Bautistu-Aguta 3:6, 6:2, 6:1. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj Flavio Cobolli z Talianska, zvíťazil nad Rusom Pavlom Kotovom 6:4, 6:2.