Sinner prehral v 2. kole dvojhry so Cerundolom
Paríž 28. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v 2. kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Vlaňajší finalista bol za stavu 5:1 v treťom sete gem od triumfu, potom mu však v horúcom počasí prišlo nevoľno a napokon duel prehral.
Sinner od stavu 5:1 prehral šesť gemov za sebou, pričom v prvých štyroch nedokázal uhrať ani jedinú výmenu. Talian využil aj možnosť lekárskeho ošetrenia, no Cerundolovi už v ďalšom priebehu zápasu nedokázal vzdorovať. Vo štvrtom sete získal Sinner iba jediný gem, na začiatku rozhodujúceho prehrával 0:4 a Cerundolo už stretnutie dotiahol do úspešného konca. Ukončil tak Sinnerovu 30-zápasovú víťaznú sériu.
„Je mi ľúto, že Jannik začal byť na konci tretieho setu zdravotne indisponovaný. V úvodných dvoch dejstvách bol jasne lepší a zaslúžene ich vyhral. Neviem presne, čo sa mu stalo, zrejme to bola nevoľnosť spôsobená teplom. Na dnešný zápas som sa veľmi tešil. Antuka je môj najobľúbenejší povrch a som rád, že som podal dobrý výkon," uviedol v pozápasovom interview Cerundolo, ktorý získal prvýkrát v kariére skalp hráča z elitnej svetovej desiatky.
Na turnaji už nepokračuje ani šestnásty nasadený Monačan Valentin Vacherot, ktorý na svoj duel 2. kola proti Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi nenastúpil. Francúz Moise Kouame sa stal vo veku 17 rokov najmladším hráčom od mája 2003, ktorý postúpil v Paríži do 3. kola dvojhry. V 2. kole zdolal Paraguajčana Adolfa Daniela Valleja po päťsetovom boji 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8). Pred 23 rokmi sa prvýkrát prebojoval do 3. kola Roland Garros Španiel Rafael Nadal, ktorý počas kariéry získal na antukovom vrchole sezóny 14 titulov.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Moise Kouame (Fr:) - Adolfo Daniel Vallejo (Parag.) 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8), Francisco Cerundolo (Arg.-25) - Hugo Gaston (Fr.) 2:6, 6:4, 6:2, 6:1, Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Jannik Sinner (Tal.-1) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1, Zachary Svajda (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4, 6:7 (4), 6:2, Flavio Cobolli (Tal.-10) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 6:4, 6:4, Jaime Faria (Portug.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 7:5, 7:6 (1), 6:2, Alejandro Tabilo (Čile) - Valentin Vacherot (Monako-16) bez boja
