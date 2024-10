Sinner prešiel cez Macháča do finále turnaja Masters 1000 v Šanghaji

dvojhra - semifinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Tomáš Macháč (ČR-30) 6:4, 7:5



Šanghaj 12. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu nasadenej jednotky a na turnaji Masters 1000 v Šanghaji si zahrá o titul. Tridsiatku turnaja Čecha Tomáša Macháča zdolal 6:4, 7:5.Premožiteľ Carlosa Alcaraza sa tak o ďalšie prekvapenie na turnaji nepostaral, no postup do prvej dvadsaťpäťky rebríčka ATP by ho nemal minúť. "" povedal podľa AFP Sinner.