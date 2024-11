Sinner prvýkrát víťazom turnaja majstrov

turnaj majstrov v Turíne - finále dvojhry:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 6:4

Turín 17. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát víťazom turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zvíťazil v Turíne v pozícii nasadenej jednotky nad päťkou "pavúka" Američanom Taylorom Fritzom 6:4, 6:4. V priebehu prestížneho podujatia nestratil na domácej pôde ani jediný set.Sinner skvelým spôsobom zakončil najôspešnejšiu sezónu v kariére, v ktorej získal grandslamové tituly na Australian Open a US Open. Z Turína si odnáša maximálnu možnú prémiu 4,881 milióna USD pred zdanením a 1500 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho novom vydaní si upevní post lídra. Vlani prehral vo finále so Srbom Novakom Djokovičom, ktorý pre zranenie neštartoval na tohtoročnom turnaji.Talian v nedeľu nadviazal na triumf nad Fritzom zo základnej skupiny i na finálové víťazstvo z US Open. O osude prvého setu rozhodol siedmy gem, v ktorom Sinner prelomil podanie Fritza, keď využil štvrtý brejkbal. Aj v druhom dejstve Talian kvalitne returnoval a mal navrch vo výmenách. Za stavu 2:2 zobral Fritzovi servis a šancu na zisk titulu už z rúk nepustil. V desiatom geme premenil hneď prvý mečbal.