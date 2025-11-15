< sekcia Šport
Sinner prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Turín 15. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále sedmičku „pavúka" Austrálčana Alexa de Minaura 7:5, 6:2. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi turnajovou jednotkou Španielom Carlosom Alcarazom a Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom.
De Minaur mal pred sobotňajším stretnutím so Sinnerom hrozivú vzájomnú bilanciu 0:12, no v prvom sete držal s Talianom krok až do stavu 5:5. V dlhom jedenástom geme stratil servis a Sinner následne spečatil zisk prvého setu. Štvornásobný grandslamový šampión sa dostal na koňa, v druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V ôsmom geme premenil druhý mečbal.
turnaj majstrov v Turíne
dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Alex de Minaur (Austr.-7) 7:5, 6:2
De Minaur mal pred sobotňajším stretnutím so Sinnerom hrozivú vzájomnú bilanciu 0:12, no v prvom sete držal s Talianom krok až do stavu 5:5. V dlhom jedenástom geme stratil servis a Sinner následne spečatil zisk prvého setu. Štvornásobný grandslamový šampión sa dostal na koňa, v druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V ôsmom geme premenil druhý mečbal.
turnaj majstrov v Turíne
dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Alex de Minaur (Austr.-7) 7:5, 6:2